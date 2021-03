FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Entlassung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen seines Agierens in der der Corona-Krise nahegelegt. "Es sind zwar nur noch wenige Monate bis zur Wahl, aber eine Auswechslung Spahns als Gesundheitsminister würde helfen, neues Vertrauen in der Bevölkerung in den Staat zu schaffen", sagte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Leistungen von Herrn Spahn als Gesundheitsminister kann man nur mit einer Fünf oder Sechs bewerten. Spahn ist seiner Aufgabe nicht gewachsen", urteilte der FDP-Vize. Deutschland habe die Alten- und Pflegeheime nicht rechtzeitig geschützt, Spahn habe zu spät auf den Schutz durch Masken gesetzt, bei der Test- und Impfstrategie habe er auch versagt, befand der FDP-Politiker.

"Auch Peter Altmaier sollte die Kanzlerin aus seinem Amt als Wirtschaftsminister entlassen", fügte Kubicki hinzu. "Altmaier hat es nicht geschafft, die versprochenen Hilfen in auch nur annähernd erträglicher Zeit zu den Selbständigen zu bringen." Diese Politik der Verschleppung setze sich beim Corona-Härtefallfonds so fort.

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt attackierte Spahn. "Mit dem unkoordinierten und schlecht vermittelten Aussetzen der Impfungen mit Astra Zeneca hat Gesundheitsminister Spahn das Vertrauen in die Impfpolitik weiter untergraben", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Spahn und die Regierung müssten nun "einen Plan auf den Tisch legen, wie der Schutz durch Impfungen rasch hochgefahren werden kann", forderte Göring-Eckardt.

Juso-Chefin Jessica Rosenthal warf Spahn im Zusammenhang mit der Aussetzung der Astra-Zeneca-Impfungen einen "kommunikativen Totalausfall" vor. "Sein Vorgehen beschädigt nicht nur das Vertrauen in den Impfstoff, sondern auch in die politischen Entscheidungsträger", sagte Rosenthal der Rheinischen Post (Mittwoch).

Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, nahm Spahn und Altmaier in Schutz. Beide würden "für Sachen verantwortlich gemacht, für die sie gar nicht verantwortlich sind", sagte Kuban den Funke-Zeitungen. Altmaier sei bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen "in die Bresche gesprungen, weil Finanzminister Scholz und die Länder sich weggeduckt haben", sagte Kuban. Das Kaufen und Organisieren der Tests sei Aufgabe der Länder. Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem Corona-Management werde "durch Streit und unkollegialen Umgang in der Bundesregierung" befeuert, warf der JU-Chef der SPD vor.

Intensivmediziner verteidigen Spahn

Das Präsidiumsmitglied der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Uwe Janssens, verteidigt die Entscheidung von Gesundheitsminister Spahn, Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin auszusetzen. "Herr Spahn kann doch gar nicht anders entscheiden, wenn die Expertinnen und Experten vom Paul-Ehrlich-Institut ihm so eine Botschaft auf den Tisch legen", sagte sagte Janssens, der früher Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) war, am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut hatte die Aussetzung der Impfung mit Astra Zeneca empfohlen. Bis Dienstagabend waren in Deutschland acht Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet worden, mehrere mit tödlichem Verlauf.

Hinsichtlich der steigenden Zahl der Neuinfektionen sagte Janssens, die Mediziner hätten dies bereits prognostiziert. Nach den Öffnungen müsse man nun "wieder zurückrudern". Das DIVI-Präsidiumsmitglied warnte vor einer zunehmenden Belastung der Intensivstationen. Das Personal dort sei bereits "in einem Dauermodus der Belastung".

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut deutlich an

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 13 435 Neuinfektionen. Das sind 4289 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 86,2 von 83,7, vor einer Woche lag sie bei 65,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

249 weitere Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 73 905. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,94 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Drosten: "Werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten herum"

Angesichts der beginnenden dritten Corona-Welle in Deutschland bedauert der Virologe Christian Drosten die Entwicklungen um Astra Zeneca mit ausgesetzten Impfungen und knapperen Liefermengen. Im Moment solle man vor allem daran denken, "dass wir diese Impfung brauchen", betonte der Charité-Wissenschaftler im NDR-Podcast "Coronavirus-Update". Die epidemiologische Lage sei momentan nicht gut in Deutschland. Die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 nehme immer mehr Überhand, ihr Anteil betrage inzwischen drei Viertel.

"Wir werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten herum", sagte der Virologe, auch mit Blick auf düstere Prognosen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von vor einigen Tagen zu einem befürchteten starken Anstieg der Neuinfektionszahlen. Die Situation werde sich dann im weiteren Verlauf "drastisch erschweren" wegen der Mutante, erwartet Drosten. Besonders "brenzlig" werde es für die weitestgehend noch ungeimpften Jahrgänge ab 50 Jahre. Diese Warnung hatte Drosten auch zuvor schon geäußert.

In Deutschland hatte das für die Impfstoff-Sicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Aussetzung der Impfungen mit Astra Zeneca empfohlen. Nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium wurden in Deutschland bis Dienstagabend insgesamt acht Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet. Die Zahl der Fälle ist demnach statistisch signifikant höher als in der Bevölkerung ohne Impfung.

Über die Häufung der seltenen Thrombosen innerhalb kurzer Zeit sagte Drosten, das müsse man "natürlich ernst nehmen und anschauen". Dazu gehöre unter anderem auch die Suche nach möglichen anderen Ursachen. Er wolle die Entscheidung nicht bewerten und habe auch keine Hintergrundinformationen, sagte Drosten.

NRW: Dortmund darf Schulen nicht schließen

Dortmund, die drittgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen, darf die Schulen auch bei landesweit steigenden Corona-Infektionszahlen nicht ab Mittwoch schließen. Das stellte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag nach einem Antrag der Stadt in einer Pressekonferenz in Düsseldorf klar. Eine entsprechende Entscheidung werde der Ruhrgebietsstadt noch am selben Tag mitgeteilt.

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) hatte die angestrebte Schließung aller Schulen auch mit dem vorläufigen Impfstopp des Astra-Zeneca-Vakzins begründet. "Wir sind der festen Überzeugung, dass es in diesem Moment überhaupt keinen Sinn macht, die Schulen zu öffnen. Deswegen haben wir den dringenden Appell an die Schulministerin, die Schulöffnung und das Hochfahren des Präsenzunterrichts sofort zu beenden", sagte der OB nach einer Sitzung des Verwaltungsvorstandes. Höre man nichts, werde man den Dortmunder Plan umsetzen - und zwar für alle Schulen, auch die Grundschulen.

Aus Sicht der Stadt ist das Öffnungskonzept der Schulen geknüpft an Impfungen und Tests. Seit Bekanntgabe des vorläufigen Impfstopps von Astra Zeneca fehle die Geschäftsgrundlage für diesen Gesamtplan. Man habe die Lehrer mit Astra Zeneca impfen wollen, das sei jetzt unmöglich.

Laumann bestätigte den Impfstopp für Lehrerinnen und Erzieher der Impfgruppe 2. Trotzdem könne er sich Schußschließungen bei einer Inzidenz von unter 100 nicht vorstellen. "Wenn einer Stadt wie Dortmund bei einer Inzidenz von 72 als einzige Maßnahme nur Schulschließungen einfällt - dann wird mein Ministerium das ablehnen", so Laumann.

Vor einigen Tagen hatte auch die Stadt Düren Schulschließungen beantragt. Dort lag die Inzidenz zu diesem Zeitpunkt bei 240. Auch diesen Antrag hatte die Landesregierung abgelehnt, die Schulen in Düren blieben offen.

Bundesregierung verschiebt Impfgipfel wegen Unsicherheit um Astra-Zeneca-Vakzin

Nach der Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astra Zeneca soll die Bund-Länder-Beratung zur weiteren Impfstrategie verschoben werden. Die für Mittwochabend geplante Telefonkonferenz werde verschoben, bis eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu Astra Zeneca vorliege, wie die SZ von einem Regierungssprecher erfuhr. Zunächst hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass die Entscheidung der EMA am Donnerstag abgewartet werde.

Bei der Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder sollte es auch um die Frage gehen, wie die Hausärzte flächendeckend bei den Impfabläufen berücksichtigt werden können. In den Praxen sollte dabei insbesondere der Impfstoff von Astra Zeneca zum Einsatz kommen, da dieser dort auch gelagert werden kann. Er muss nicht so stark gekühlt werden wie die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Doch am Montagnachmittag hatte das Bundesgesundheitsministerium überraschend mitgeteilt, dass auch Deutschland die Impfungen mit dem Impfstoff von Astra Zeneca vorerst aussetzt.

Vorausgegangen waren Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen vorsorglichen Schritt, dem eine entsprechende Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vorausging. Von den sieben in Deutschland aufgetretenen Fällen mit Thrombosen (Blutgerinnseln) der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung verliefen drei tödlich. Bisher wurde das Astra-Zeneca-Präparat in Deutschland mehr als 1,6 Millionen Mal geimpft.