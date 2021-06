Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 2294 Corona-Neuinfektionen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 18,3 an (Vortag: 18,6; Vorwoche: 26,3). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 129 neue Todesfälle verzeichnet.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,83 (Vortag: 0,79). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (12.06.2021)

Bundesregierung hebt Reisewarnung für Corona-Risikogebiete auf

Nach mehr als einem Jahr hebt die Bundesregierung die generelle Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 vom 1. Juli an auf. "Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Freitag zu diesem Schritt. "Bei aller berechtigten Zuversicht ist das Fehlen einer Reisewarnung aber eines nicht: die Einladung zur Sorglosigkeit", betonte der Minister.

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung bereits von diesem Sonntag an ganz Österreich sowie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.

Auch die Urlaubsinseln Madeira in Portugal und Zypern sowie zwölf weitere Länder auf dem Balkan, in Osteuropa, Asien und Nordamerika werden von der Risikoliste gestrichen, darunter die USA und Kanada. In diesen beiden Ländern gilt aber nach wie vor eine Einreisesperre für Deutsche, die nicht dort leben. Außerdem sind folgende Staaten ab Sonntag keine Risikogebiete mehr: Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Libanon, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und die Ukraine. Hinzu kommen zwei Regionen in Norwegen. Für alle diese Länder und Regionen entfällt auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Die Bundesregierung rät allerdings weiterhin grundsätzlich von touristischen Reisen ins Ausland ab. In einer Woche beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. (11.06.2021)

Bundestag verlängert epidemische Lage von nationaler Tragweite

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite in Deutschland bleibt ungeachtet des nachlassenden Infektionsgeschehens in der Coronavirus-Pandemie bestehen. Der Bundestag billigte am Freitag den von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD eingebrachten Antrag zur Verlängerung bis Ende September. Dafür stimmten 375 Abgeordnete, dagegen 218, sechs enthielten sich, wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki mitteilte.

Im März 2020 hatte der Bundestag wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland die epidemische Lage von nationaler Tragweite erstmals festgestellt. Damit wird die Bundesregierung ermächtigt, Verwaltungsakte und Rechtsverordnungen zu erlassen. Dies betrifft etwa die Einreiseverordnung oder auch Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie Ausgangssperren und Einschränkungen von persönlichen Kontakten.

Für eine Verlängerung hatte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgesprochen. Der Bundestag muss darüber alle drei Monate entscheiden. Die sogenannte Bundesnotbremse ist darin nicht enthalten, sie läuft zum 30. Juni aus. (11.06.21)

EMA rät von Astra Zeneca bei bestimmter Bluterkrankung ab

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA rät von der Verwendung des Astra-Zeneca-Impfstoffes bei Menschen mit einer seltenen Bluterkrankung ab. Dabei gehe es um Personen mit einem sogenannten Kapillarlecksyndrom. Dies müsse auch in die Liste der Nebenwirkungen des Vakzins aufgenommen werden. Die EMA untersucht außerdem Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach Corona-Impfungen mit den Mitteln verschiedener Hersteller.

Länder wollen Corona-Regeln für Großveranstaltungen erarbeiten

Die Bundesländer wollen einen einheitlichen Rahmen zum Umgang mit Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen erarbeiten. Vor allem SPD-regierte Bundesländer melden Abstimmungsbedarf an - auch mit Blick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft. Die unionsregierten Länder, das von den Grünen geführte Baden-Württemberg und das Kanzleramt traten in der Ministerpräsidentenkonferenz aber dem Vernehmen nach auf die Bremse. Das Thema wurde schließlich einer Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs übertragen, die dazu auch einen Beschluss fassen soll.

Die SPD-Seite wünscht sich demnach etwa grundlegende Rahmenbedingungen für Zuschauer bei Großveranstaltungen in Innenräumen und Open Air abhängig von der Inzidenz, der Impfquote und einer verbindlichen Test- und Maskenpflicht. Der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte, es gehe etwa um Musikveranstaltungen, die von einem Bundesland in das nächste zögen, oder um Sportevents.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält Lockerungen für Großveranstaltungen noch für verfrüht. Die Lage sei zwar sehr positiv, es wachse jedoch jeden Tag die Sorge über die Entwicklung in Großbritannien, wo sich die sogenannte Delta-Variante des Virus stark ausbreite, sagte der CSU-Chef. Daher könne jetzt nicht alles ohne Regeln freigegeben werden. "Wir sollten nicht kopflos sein", betonte Söder. Dies gelte gerade auch für den Umgang mit Großveranstaltungen, wo etwa die jeweilige Form der Veranstaltung - also etwa ob es sich um ein Rockkonzert oder um ein Fußballspiel handle, sehr unterschiedlich zu bewerten seien. Entscheidend seien zudem sowohl die Inzidenzzahlen als auch eine hohe Impfgeschwindigkeit.

Auch Müller sah die Zeit für Großveranstaltungen mit sehr vielen Menschen noch nicht gekommen. "Wir können jetzt eine echte Perspektive für den Sommer und den Herbst entwickeln mit Veranstaltungen mit Tausenden Menschen", erklärte er. "Aber ich sehe noch nicht, dass wir das ab morgen zulassen können oder zulassen sollten. Es sei jetzt genau die richtige Zeit, um dafür ein entsprechendes Konzept zu formulieren. (11.06.2021)

Stiko: Keine generelle Impfempfehlung für Minderjährige

Die Ständige Impfkommission (Stiko) lehnt eine generelle Corona-Impfempfehlung für alle Kinder und Jugendlichen ab. Am Donnerstag veröffentlichte sie ihren Beschluss, wonach sie die Immunisierung nur Vorerkrankten nahelegt. Die Entscheidung war erwartet worden. Erst seit Kurzem ist überhaupt ein Corona-Impfstoff für Zwölf- bis 15-Jährige erlaubt: das Vakzin von Biontech/Pfizer. Kinder und Jugendliche in diesem Alter dürfen also geimpft werden; die Stiko spricht keine Zulassung, sondern nur Empfehlungen aus.

Sie wägt dabei die individuellen Risiken bei einer Impfung gegen deren Nutzen ab. Da Kinder meist weniger schwer erkranken, ist der Nutzen tendenziell geringer als bei Erwachsenen. Die Stiko empfiehlt Minderjährigen die Schutzimpfung nun nur bei gewissen Vorerkrankungen - etwa Fettleibigkeit, Herz- und Lungenerkrankungen, Niereninsuffizienz, Krebsleiden oder bei einem schlecht eingestellten Diabetes mit einem HbA1c-Wert von mehr als neun Prozent. Und sie empfiehlt sie auch für Kinder und Jugendliche, in deren Umfeld es Personen gibt, die durch Impfungen nicht oder nicht gut geschützt werden - immunsupprimierte Patienten nach einer Krebserkrankung oder Transplantation zum Beispiel.

Diese generelle Impfempfehlung gilt nun auch für 16- und 17-Jährige, für die das Biontech/Pfizer-Präparat schon länger zugelassen war. Gleichwohl können sich auch gesunde Minderjährige impfen lassen, wenn sie respektive ihre Eltern dies wünschen und sich vom Arzt beraten lassen. (10.06.2021)