Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag ganz Österreich sowie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.

Auch die Urlaubsinseln Madeira in Portugal und Zypern sowie zwölf weitere Länder auf dem Balkan, in Osteuropa, Asien und Nordamerika werden von der Risikoliste gestrichen, darunter die USA und Kanada. In diesen beiden Ländern gilt aber nach wie vor eine Einreisesperre für Deutsche, die nicht dort leben. Außerdem sind folgende Staaten ab Sonntag keine Risikogebiete mehr: Armenien, Aserbaidschan, Bosnien, Kosovo, Libanon, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und die Ukraine. Hinzu kommen zwei Regionen in Norwegen. Für alle diese Länder und Regionen entfällt auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Die Bundesregierung rät allerdings weiterhin grundsätzlich von touristischen Reisen ins Ausland ab. In einer Woche beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. (11.06.2021)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 18,6

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2440 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3165 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 18,6 an. Am Vortag lag sie bei 19,3. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 102 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 86 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 711 569 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 569 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, beträgt nun 89 687.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 0,79 (Vortag: 0,74). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 79 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter dem Wert 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (11.06.2021)

Länder wollen Corona-Regeln für Großveranstaltungen erarbeiten

Die Bundesländer wollen einen einheitlichen Rahmen zum Umgang mit Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen erarbeiten. Vor allem SPD-regierte Bundesländer melden Abstimmungsbedarf an - auch mit Blick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft. Die unionsregierten Länder, das von den Grünen geführte Baden-Württemberg und das Kanzleramt traten in der Ministerpräsidentenkonferenz aber dem Vernehmen nach auf die Bremse. Das Thema wurde schließlich einer Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs übertragen, die dazu auch einen Beschluss fassen soll.

Die SPD-Seite wünscht sich demnach etwa grundlegende Rahmenbedingungen für Zuschauer bei Großveranstaltungen in Innenräumen und Open Air abhängig von der Inzidenz, der Impfquote und einer verbindlichen Test- und Maskenpflicht. Der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte, es gehe etwa um Musikveranstaltungen, die von einem Bundesland in das nächste zögen, oder um Sportevents.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält Lockerungen für Großveranstaltungen noch für verfrüht. Die Lage sei zwar sehr positiv, es wachse jedoch jeden Tag die Sorge über die Entwicklung in Großbritannien, wo sich die sogenannte Delta-Variante des Virus stark ausbreite, sagte der CSU-Chef. Daher könne jetzt nicht alles ohne Regeln freigegeben werden. "Wir sollten nicht kopflos sein", betonte Söder. Dies gelte gerade auch für den Umgang mit Großveranstaltungen, wo etwa die jeweilige Form der Veranstaltung - also etwa ob es sich um ein Rockkonzert oder um ein Fußballspiel handle, sehr unterschiedlich zu bewerten seien. Entscheidend seien zudem sowohl die Inzidenzzahlen als auch eine hohe Impfgeschwindigkeit.

Auch Müller sah die Zeit für Großveranstaltungen mit sehr vielen Menschen noch nicht gekommen. "Wir können jetzt eine echte Perspektive für den Sommer und den Herbst entwickeln mit Veranstaltungen mit Tausenden Menschen", erklärte er. "Aber ich sehe noch nicht, dass wir das ab morgen zulassen können oder zulassen sollten. Es sei jetzt genau die richtige Zeit, um dafür ein entsprechendes Konzept zu formulieren. (11.06.2021)

Stiko: Keine generelle Impfempfehlung für Minderjährige

Die Ständige Impfkommission (Stiko) lehnt eine generelle Corona-Impfempfehlung für alle Kinder und Jugendlichen ab. Am Donnerstag veröffentlichte sie ihren Beschluss, wonach sie die Immunisierung nur Vorerkrankten nahelegt. Die Entscheidung war erwartet worden. Erst seit Kurzem ist überhaupt ein Corona-Impfstoff für Zwölf- bis 15-Jährige erlaubt: das Vakzin von Biontech/Pfizer. Kinder und Jugendliche in diesem Alter dürfen also geimpft werden; die Stiko spricht keine Zulassung, sondern nur Empfehlungen aus.

Sie wägt dabei die individuellen Risiken bei einer Impfung gegen deren Nutzen ab. Da Kinder meist weniger schwer erkranken, ist der Nutzen tendenziell geringer als bei Erwachsenen. Die Stiko empfiehlt Minderjährigen die Schutzimpfung nun nur bei gewissen Vorerkrankungen - etwa Fettleibigkeit, Herz- und Lungenerkrankungen, Niereninsuffizienz, Krebsleiden oder bei einem schlecht eingestellten Diabetes mit einem HbA1c-Wert von mehr als neun Prozent. Und sie empfiehlt sie auch für Kinder und Jugendliche, in deren Umfeld es Personen gibt, die durch Impfungen nicht oder nicht gut geschützt werden - immunsupprimierte Patienten nach einer Krebserkrankung oder Transplantation zum Beispiel.

Diese generelle Impfempfehlung gilt nun auch für 16- und 17-Jährige, für die das Biontech/Pfizer-Präparat schon länger zugelassen war. Gleichwohl können sich auch gesunde Minderjährige impfen lassen, wenn sie respektive ihre Eltern dies wünschen und sich vom Arzt beraten lassen. (10.06.2021)

Deutschland startet digitalen Impfpass

Bis Ende des Monats soll der digitale Impfpass in Deutschland zur Verfügung stehen - das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. Die neue App Covpass werde nun in den kommenden Tagen zur Verfügung gestellt, die entsprechende Aktualisierung der Corona-Warn-App des Bundes ebenfalls, sagte Spahn. Auch sollten Ärzte und Impfzentren dann die neuen Zertifikate ausstellen können.

Allerdings warnte Spahn vor der Erwartung, dass die nachträgliche Ausstellung der Zertifikate für bereits Geimpfte rasch erfolge. "Es geht jetzt los, Schritt für Schritt", sagte Spahn. Wer geimpft ist, soll den aufs Handy übertragbaren Nachweis entweder von den Impfzentren zugeschickt bekommen oder von Montag an - unter Vorlage des Papier-Impfpasses - in einer Apotheke holen können. Der Apothekerverband hatte bereits angekündigt, es werde noch etwas dauern, bis dies viele Apotheken anbieten würden. (10.06.2021)

Stiko-Chef: Auch Geimpfte nicht immer geschützt

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass etliche Menschen trotz vollständiger Impfung keinen wirksamen Corona-Immunschutz aufgebaut haben. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Es gibt inzwischen mehrere Studien, die zeigen, dass die Impfung gegen Covid-19 bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös gebremst wird, nicht so gut wirkt wie bei anderen." Die Immunantwort sei schlechter oder falle ganz aus.

Betroffen seien etwa Menschen nach einer Organtransplantation oder zum Teil auch Krebspatienten. In solchen Fällen sei es wichtig, das Ansteckungsrisiko im Umfeld durch Impfungen so weit wie möglich zu verringern. "Man nennt das Kokonstrategie", so Mertens. Auch bei Rheumapatienten sei die Immunantwort je nach Art der Immunsuppression zumindest reduziert. Im Moment könne man noch nicht abschätzen, wie groß die Gruppe der Patienten sei, die trotz vollständiger Impfung keinen oder einen zu geringen Immunschutz aufgebaut hätten. "Wir müssen aber davon ausgehen, dass es nicht nur Einzelfälle sind." (10.06.2021)

Ramelow: Komplette Lockerung im Herbst wagen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht sich nach einem Zeitungsbericht dafür aus, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Das sagte Ramelow der Rheinischen Post. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr höher. Er wisse aber auch, dass sich 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen werden. "Die müssen das Risiko dann selbst tragen und verantworten", sagte Ramelow.

Nach Angaben des Regierungschefs sind in Thüringen wahrscheinlich zwei Menschen infolge einer Covid-Impfung gestorben. Er bedauere das sehr, die Angehörigen erhielten Unterstützung, sagte Ramelow. "Aber bei zwei zu einer Million sind die Risiken abschätzbar und erklärbar", fügt er hinzu. "Normalität heißt, mit Risiken zu leben."

Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Er will staatliche Regulierungen aus der Corona-Krise nach der Ende September stattfindenden Bundestagswahl aufheben. Es sei gefährlich, sich an staatliche Interventionen in vielen Lebenslagen zu gewöhnen, sagt der CDU-Politiker einem Vorabbericht der Zeitung Welt zufolge. (10.06.2021)