Aufschrei über Entwurf für entscheidendes Dokument der Klimakonferenz. Die COP28 sollte eigentlich am Dienstag um 8 Uhr beendet sein, nun gehen die Verhandlungen in die Verlängerung. Eigentlich sollte in Dubai der schrittweise Abschied von Kohle, Öl und Gas festgeschrieben werden. Im Entwurf für den entscheidenden Text steht davon aber kein Wort. Bundesaußenministerin Baerbock nennt das Papier "eine Enttäuschung" und erklärt: "Wesentliche Elemente sind für uns als EU nicht akzeptabel." Ein Minister aus Samoa, der für die kleinen Inselstaaten spricht, sagt: "Wir werden nicht unser Todesurteil unterschreiben". Zum Artikel (SZ Plus)