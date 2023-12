Am Montagnachmittag hatte al-Dschaber präsentiert, wie er sich die "globale Bestandsaufnahme" vorstellt. Sie soll das zentrale Ergebnis der Konferenz sein: die Schlussfolgerung aus acht Jahren unzureichender Klimapolitik. Die Bestandsaufnahme, zu Englisch global stocktake, soll den Staaten einen Weg weisen, wie es in den nächsten Jahren besser laufen soll. Die meisten Länder plädieren dafür, auch ein Auslaufen fossiler Energien festzuschreiben, ein phase out.

Doch in al-Dschabers Vorschlag findet sich davon kein Wort. Stattdessen sollen Förderung und Verbrauch fossiler Energien "gesenkt" werden, mit dem Ziel, irgendwann zur Mitte des Jahrhunderts bei netto Null Emissionen zu landen. Das hieße aber, dass sich weiter Öl, Gas und Kohle fördern ließe, wenn nur die damit verbundenen Emissionen irgendwie kompensiert werden. Oder wenn das anfallende klimaschädliche Kohlendioxid abgeschieden und gespeichert würde. Groß ändern würde sich erst einmal also nichts.

Die Antwort auf al-Dschabers Vorschlag ist noch am Abend: ein Aufschrei. "Wir werden nicht unser Todesurteil unterschreiben", sagt der Minister aus Samoa, Cedric Schuster - er spricht für die Gruppe der kleinen Inselstaaten. "Wir können nichts unterschreiben, das keine starken Bekenntnisse zum Ausstieg aus fossiler Energie enthält." Noch am Abend tritt auch die Allianz der Willigen zusammen, die "High Ambition Coalition". Für Deutschland ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vertreten. Auch sie äußert sich deutlich. Das Papier sei "eine Enttäuschung", sagt sie. "Wesentliche Elemente sind für uns als EU nicht akzeptabel." Statt Unternehmen Klarheit zu geben, dass sie auf jede fossile Investition verzichten sollten, sei selbst der Bau neuer Kohlekraftwerke mit diesem Vorschlag möglich. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei so nicht zu erreichen.

Ein starker Gegenblock mit Saudi-Arabien und Indien. Wo China steht? Unklar

In der Nacht wird Baerbock das so auch bei einem Treffen der Delegationsspitzen aus aller Welt vortragen. Verschiedene Staaten schließen sich ihr an, darunter Ägypten und die USA in Form ihres Unterhändlers John Kerry. Europäer und Inselstaaten sind ohnehin auf dieser Linie.

Allerdings gibt es auch einen starken Gegenblock. Dazu zählt nicht nur Saudi-Arabien, das wie andere Ölländer jeden Abschied von fossiler Energie ablehnt - und das nicht erst, seit der OPEC-Generalsekretär in einem Brief zum Widerstand aufgerufen hat. Auch Indien hält wenig von so einem phase out - das aber vor allem mit Blick auf die Kohle, die es noch eine Weile fördern will. Diese Länder melden sich aber nicht offen zu Wort.

Unklar ist auch, wo genau China steht. Der größte Emittent der Welt hatte schon vor der COP seine Linie mit Emittent Nummer zwei, den USA, abgestimmt. Ihr gemeinsames "Sunnylands Statement" sagt aber wenig bis nichts über die Zukunft fossiler Energien. Stattdessen plädieren sie dafür, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energieeffizienz im gleichen Zeitraum zu verdoppeln - beides findet sich auch im Vorschlag al-Dschabers. Bei der Ablösung von Kohle, Öl und Gas ist das Papier dagegen mager. Beobachter fürchten, dass Peking auch gar nicht weiter gehen will.

Das größte Rätsel aber bleibt al-Dschaber selbst. Noch am Sonntag hatte er sich dafür gerühmt, erstmals in der Geschichte der Klimagipfel das Ende fossiler Energien zu verhandeln. Es gehe darum, die 1,5 Grad Celsius in Reichweite zu halten, wie es auch der Weltklimarat verlangt. "Scheitern ist keine Option", sagt al-Dschaber. Und noch wenige Stunden, bevor er dann einen ganz anderen Entwurf präsentierte, waren Verhandler fest von einem Text ausgegangen, der zumindest zwei Optionen enthält, zwischen denen die Staaten wählen können. Wer oder was den Sinneswandel bei al-Dschaber ausgelöst hat, bleibt offen.

So aber müssen die Fossil-Aussteiger unter den Staaten nun versuchen, wieder eine stärkere Passage zum Ende von Kohle, Öl und Gas auszuhandeln. Erschwerend kommt hinzu, dass einige von ihnen auch in einer anderen Frage in der Defensive sind: Ein Textentwurf für ein neues "globales Anpassungsziel", mit dem sich arme Länder besser an die Folgen des Klimawandels anpassen sollen, sieht immense finanzielle Verpflichtungen vor. Die Europäer fürchten, dass die am Ende auf die Industriestaaten zulaufen. Sie kämpfen also an zwei Fronten.

Vor Tagen schon hatte al-Dschaber das große Ziel ausgegeben, endlich mal einen Klimagipfel zu veranstalten, der pünktlich endet. Pünktlich hieße: Diesen Dienstag um elf Uhr Ortszeit, in Deutschland wäre es dann acht Uhr morgens. Das kann er schon einmal vergessen. Die Ansage von Annalena Baerbock jedenfalls dürfte in seinen Ohren wie eine Drohung klingen: "Wir haben Zeit."