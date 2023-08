Aktionen gegen die Clan-Kriminalität: Razzia in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen.

Interview von Tobias Bug

Der Strafverteidiger Burkhard Benecken aus Marl im Ruhrgebiet vertritt immer wieder Angehörige krimineller Clans vor Gericht. Er weiß, was ihnen vorgeworfen wird - und wie sie dazu stehen.

SZ: Mahmoud Al-Zein, Oberhaupt einer Großfamilie, reiste 2021 von Berlin in die Türkei aus, um seiner Abschiebung zu entgehen. Er war elfmal vorbestraft. Was halten Sie vom Plan von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), künftig auch nicht vorbestrafte ausländische Clan-Mitglieder abzuschieben?

Burkhard Benecken: Das finde ich brandgefährlich. Ich sehe eine Tendenz in der deutschen Politik, eine sehr harte Linie gegen sogenannte Clans zu fahren, auf Kosten vieler Menschen, die nicht kriminell sind. Die sollen nun Sanktionen bekommen. Denn eine Abschiebung ist nichts anderes als eine Strafe. Und im Rechtsstaat setzt man Schuld voraus für eine Strafe. Das Bundesverfassungsgericht würde meines Erachtens ein solches Gesetz kassieren, weil es mit unseren rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht im Ansatz vereinbar ist.

Der Strafverteidiger Burkhard Benecken

Sie haben Hamza Al-Zein vor Gericht vertreten, der 2014 das Kaufhaus des Westens in Berlin überfallen hat. Wie haben die Großfamilien auf die geplante Gesetzesänderung reagiert?

Ein Familienoberhaupt sagte zu mir: "Was soll denn da noch kommen? Führt man in Deutschland demnächst sogar die Todesstrafe für uns wieder ein?" Bei den Familien kommen große Ängste auf. "All das, was wir seit Jahren befürchten, wird immer mehr Realität." Ich rede jetzt insbesondere von denen, die nicht vorbestraft sind, sich hier etwas aufgebaut haben oder aufbauen wollen.

Es gibt aber eben Kriminelle wie Hamza Al-Zein.

Die Familien sagen natürlich auch, wenn einer von uns wirklich kriminell ist, eine schwerwiegende Straftat begeht, dann ist es auch richtig, wenn man den abschiebt. Aber eine Sippenhaft? Ein Familienmitglied sagte sinngemäß: Bei uns wird aus Frust Wut, und wenn das so weiter geht, wird irgendwann aus Wut Hass.

Angenommen, das Gesetz kommt. Was würde das konkret bedeuten für ein Mitglied der Familie Remmo, dessen Verwandte Juwelen im Dresdner Grünen Gewölbe gestohlen haben?

Ein Remmo wird straffällig. Dann sollen drei, vier Angehörige, die mit ihm in Kontakt stehen, auch abgeschoben werden. Da sehe ich eine große Gefahr, dass die drei, vier nicht vorbestraften auch auf die schiefe Bahn kommen bis zur Abschiebung. Weil sie sagen: "Egal, wie wir uns benehmen, wir können noch so brav sein, wir sind immer die Buhmänner."

Laut Bundesinnenministerium reicht die Familienzugehörigkeit nicht aus für die Abschiebung, es brauche einen Bezug zu Straftaten. Wie führt man den Beweis, dass jemand Mitglied einer kriminellen Vereinigung ist?

Das ist gar nicht so einfach. Als Staatsanwalt überwacht man die Person: Observationen, Telefonüberwachungen, Kontobewegungen. Nachweisen kann man es der Person nur, wenn man eine gewisse Struktur feststellt, die unter den Tatbestand kriminelle Vereinigung fällt. Da geht es um schwerwiegende Straftaten, die im Raum stehen müssen, wie Mord, Raubüberfälle, Drogenhandel in großem Stil.

Politik und Strafverfolger werfen den Clans oft organisierte Kriminalität vor. Was ist da dran?

Ich habe viele Mandanten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Da ist kein einziger aus einer arabischen Großfamilie, es handelt sich zum Beispiel um Italiener, Niederländer oder Mitglieder von Rockergruppen. Im Untergrund laufen Geschäfte jeden Tag, weltweit, im Drogenbereich, im Waffenhandel. Dass man in Deutschland über angeblich so böse Großfamilien spricht, darüber lachen sich die Mafiosi schlapp. Sie agieren still und leise. Die gehen nicht auf die Straße mit einem AMG-Mercedes und pöbeln Polizeibeamte an.

Da sprechen Sie jetzt von Clan-Mitgliedern?

Aus meiner Wahrnehmung sind die Personen, die hier als Clan-Mitglieder in der Diskussion sind, ganz, ganz kleine Lichter der Verbrechensszenen. Es gibt natürlich in den Familien, seien es die Remmos oder Al-Zeins, Kriminalität. Überwiegend typische Alltagskriminalität wie Diebstahl, Beleidigungen, Verkehrsdelikte, auch Körperverletzungen. Aber die Kriminalität ist überhaupt nicht höher als in anderen Großfamilien. In einer deutschen Familie mit sechsmal männlichem Nachwuchs gibt es die gleichen Probleme wie in der libanesischen Familie mit sechsmal männlichem Nachwuchs. Frauen werden fast nie straffällig.

Ist das Ihr Eindruck, oder können Sie das beweisen?

Ich habe keine private Statistik, ich kann es nur sagen aus meiner Erfahrung als Strafverteidiger. Nicht beim Akademikersohn, aber wenn einer in ähnlichen sozialen Verhältnissen aufwächst, sind die Probleme bei Deutschen und hier lebenden Libanesen die gleichen.

Polizisten beklagen, dass Clan-Mitglieder sie gar nicht ernst nähmen.

Es gibt solche Tendenzen, insbesondere bei jüngeren Großfamilienmitgliedern gegenüber Polizeibeamten, dass sie unverschämt und unhöflich agieren, was nicht in Ordnung ist. Das sind natürlich Straftaten: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigungen, Nötigungen. Aber ohne dass ich das bagatellisieren möchte: Mit organisierter Kriminalität hat das nichts zu tun.

Der große Bruder klaut ein Auto. Was macht das mit dem Jüngeren?

Der Einfluss des älteren Bruders auf den jüngeren ist sicher vorhanden. Ein krimineller Bruder kann schnell gerade einen jüngeren auf die falsche Bahn bringen.

Der junge Mann klaut das Auto. Wie reagiert die Familie?

Die Großfamilie hält fest zusammen. Man unterstützt denjenigen, der einer Straftat beschuldigt wird, indem man zum Beispiel Teile des Honorars beim Anwalt übernimmt, also zusammenwirft in der Familie. Der Zusammenhalt ist größer als bei meinen deutschen Mandanten. Da höre ich dann: "Nee, für unseren Sohnemann zahlen wir nichts. Wer so einen Mist baut, der muss den auch selbst ausbaden."

Wie reagieren die braven auf kriminelle Verwandte?

Hat ein Krimineller in der Familie einen vernünftigen Teil, werden ihm familienintern auch mal gehörig die Ohren langgezogen. Ich habe schon oft erlebt, dass Väter oder größere Brüder durchgreifen und sagen: "Du bringst Schande über unsere Familie, wenn du einen Kiosk überfällst oder auch nur jemanden anpöbelst."

Im Ruhrgebiet gab es kürzlich Streit zwischen zwei Familien, der zwischen Hunderten Personen auf den Straßen ausgetragen wurde.

Das war ein Streit zwischen einer arabischen Großfamilie und einer syrischen, Ursprung soll ein Schulhofstreit zwischen Kindern gewesen sein. Die Familien haben sich wieder versöhnt, man sieht, dass sie sich nicht mehr öffentlich verprügeln, angehen, anschreien.

Der zuständige NRW-Ministerpräsident Herbert Reul ist ein Hardliner gegen Clans.

Herr Reul ist mit großspurigen Sprüchen in den Wahlkampf gezogen - mit Erfolg. Die Polizei hat sehr medienwirksam Razzien durchgeführt in Shisha-Bars von arabischen Geschäftsmännern. Das Einzige, was man dort gefunden hat, war unverzollter Wasserpfeifentabak oder mal Marihuana. Wenn Herr Reul dann von einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität spricht, ist das für mich eine Lachnummer.

Wie sollte man Ihrer Meinung nach umgehen mit Großfamilien?

Ich würde dringend empfehlen, die Diskussion auf einer anderen Ebene zu führen. Strafen wie Abschiebung schrecken nicht ab. Alle kriminologischen Studien sagen: Das Einzige, was hilft, ist Prävention. Aber eine Diskussion darüber, wie man Straftaten verhindern kann, wie man junge Menschen davon abhält, auf den falschen Weg zu kommen, die findet in der Politik gar nicht statt.

Sie haben 2020 das Buch "Clan-Land" geschrieben. Deutschland 2044, es gibt Streit zwischen rechten, muslimischen und linken Gruppierungen. Eine rechte Partei errichtet einen totalitären Staat, die muslimischen Bürger ziehen sich in Enklaven zurück. Nur Dystopie?

Das Szenario, das ich in dem Buch beschreibe, sehe ich gerade auch aufgrund dieses populistischen Vorschlags der Innenministerin in Teilen bestätigt. Rechtes Gesinnungsgut findet Einklang und rechtsstaatliche Grundsätze werden aufgegeben. Ich bin SPD-Mitglied und sehr enttäuscht von Frau Faeser. Das ist ein Vorschlag, den man so vielleicht von der AfD erwartet hätte.