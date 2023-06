In vielen Ländern protestieren Uiguren gegen die massive Unterdrückung ihrer Volksgruppe in China, hier vor Pekings Konsulat in Istanbul. Berlin wird dafür kritisiert, das Thema zu ignorieren.

Von Kai Strittmatter

Was ist China für Deutschland? "Ein Handelspartner, aber Werterivale", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie diese Woche. Als "systemischer Rivale" steht China im Papier selbst. Eine wertebasierte Außenpolitik schrieb sich die Ampelregierung schon bei ihrer Gründung auf die Fahnen. Was das konkret heißt, bleibt bislang eher vage. Von den Menschenrechtsverletzungen in China etwa war schon länger nicht mehr prominent die Rede.

Gleichzeitig, so die Bundesregierung, brauche man das Land, "um die drängendsten globalen Herausforderungen" zu lösen. Den Klimawandel etwa. Auch darum soll es nächste Woche gehen, wenn Chinas Premierminister Li Qiang mit einer Ministerriege in Berlin eintrifft für die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Eine große Koalition von Menschenrechtsorganisationen äußert nun in einem offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz die Sorge, es könne "wie in der Vergangenheit" bei "formelhaften Erklärungen" und "zurückgehalten vorgetragener Kritik" an den Menschenrechtsverletzungen der KP bleiben.

"Man kann China nicht vertrauen": In London erinnerten vergangene Woche Demonstranten an den Jahrestag der inzwischen niedergeschlagenen Demokratiebewegung in Hongkong.

"Dabei wäre gerade jetzt ein Kurswechsel nötig wie es ihn gegenüber Russland gegeben hat", sagte Kai Müller, von der International Campaign for Tibet, einer der Unterzeichner des Briefes, der SZ. "Ein weiter-so gegenüber China darf es nicht geben."

Tatsächlich hat KP-Chef Xi Jinping die Repression in China in einem Maße vorangetrieben, wie man es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Da sind die Zerstörung der Freiheiten in Hongkong und die Inhaftierung demokratischer Politiker dort. Da sind die Zwangsinternate in Tibet, auf denen tibetische Schüler von ihren Familien getrennt und sinisiert werden sollen. Da ist die Internierung von mehr als einer Million Uiguren und anderer Turkvölker in Xinjiang in Umerziehungs- und Arbeitsslagern, die von den UN als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet wurden.

In der chinesischen Provinz Xinjiang steckte das Regime eine Million Uiguren und Angehörige anderer Turkvölker in Internierungslager. Im Gefängnis Urumqi Nr. 3 sollen mindestens 10 000 Menschen festgehalten werden, es ist eines der weltweit größten.

Alles Dinge, die kurz zum Aufschrei in der Welt führten, und um dies es dann wieder still wurde, obwohl die Repressionen nicht schwächer geworden sind. "Es ist leicht, angesichts der aktuellen Nachrichtendichte das Interesse an der uigurischen Thematik zu verlieren", sagt Dolkun Isa vom Weltkongress der Uiguren, dessen eigene Mutter 2018 in einem chinesischen Lager starb, "aber wir haben die moralische Verpflichtung weiter hinzusehen." Sein Weltkongress hat den Brief an Kanzler Scholz ebenso unterzeichnet wie Organisationen von Hongkongern und Taiwanern in Deutschland.

Nicht einmal in Deutschland seien Tibeter vor Einschüchterung sicher

David Missal von der Tibet Initiative Deutschland sieht vor allem beim Kanzleramt wenig Interesse für das Thema Menschenrechte: "Wir werden da ignoriert." Es sei "bedrückend", in welchem Maß auch in Deutschland lebende Tibeter mittlerweile Einschüchterungsversuchen ausgesetzt seien: "Krass, dass die Sicherheitsbehörden es nicht einmal hinbekommen, die Menschen in Deutschland vor dem chinesischen Staat zu schützen."

Was die Unterzeichner vor allem vermissten, seien "echte Konsequenzen jenseits aller schönen Worte", sagt auch Tibet-Aktivist Kai Müller: "Die Politik agiert hier nicht. Sie ändert sich immer erst, wenn reagiert werden muss. Dann ist es oft zu spät." Letztlich, so heißt es in dem Brief, sei es nicht nur moralisch geboten, sondern auch im "Eigeninteresse der Bundesrepublik", der repressiven Politik der KP entgegenzutreten. Der Umgang mit den Menschenrechten sei immer auch "ein Seismograf": Regimes, die im Inneren repressiv auftreten, so Kai Müller, seien gemeinhin auch jene, die nach außen destruktiv wirkten.