Von Daniel Brössler

Fern des Lärms der Stadt und der Kriege der Welt, in der weitläufigen Anlage des Staatsgästehauses Diaoyutai, empfängt der mächtige Mann seinen Gast. Der große Park mit seinen Seen kündet von Harmonie, und soll es nicht genau darum auch gehen? Chinas Präsident Xi Jinping bereitet dem deutschen Kanzler einen betont freundlichen Empfang. Fast so, als gelte es, etwas gutzumachen. Im November 2022 war Olaf Scholz der erste westliche Staatsgast in Peking seit Beginn der Corona-Pandemie gewesen. Es war ein höchst kurzer Besuch, noch geprägt von der Angst vor dem Virus. Die Delegation des Kanzlers durfte sich damals nur in einer Blase bewegen ohne Kontakt zur Außenwelt, und sie hatte in Peking nicht einmal übernachtet.