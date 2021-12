Helge Braun, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen - wer wird der neue Vorsitzende der CDU? Am Nachmittag gibt die Partei das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung bekannt. Daran beteiligt hatten sich knapp zwei Drittel der etwa 400 000 CDU-Mitglieder. Erreicht keiner der drei Bundestagsabgeordneten die absolute Mehrheit, kommt es zu einer Stichwahl, an der sich erneut jeder beteiligen kann, der oder die der CDU angehört. Die Pressekonferenz mit den drei Bewerbern und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak beginnt um 14 Uhr und wird hier im Livestream zu sehen sein.

"Fast eine Viertelmillion haben bei der #Mitgliederbefragung mitgemacht, knapp zwei Drittel aller @CDU -Mitglieder. Danke für diese starke Beteiligung!", twitterte die CDU bereits am Donnerstag. Nach Informationen aus der CDU machten an der Befragung 248 360 Menschen mit, das sind 64,3 Prozent aller Parteibuchbesitzer. Die CDU schrieb auf Twitter, insgesamt hätten 132 617 Mitglieder ein Onlinevotum abgegeben (53,4 Prozent), 115 743 Mitglieder hätten per Brief abgestimmt (46,6 Prozent).

Es ist das erste Mal in der Geschichte der CDU, dass die Mitglieder eine Vorentscheidung über den Vorsitz treffen können. Um die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet hatten sich Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der bisherige Kanzleramtschef Helge Braun beworben. Laschet war erst Anfang 2021 zum CDU-Chef gewählt worden. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl, zu der er als Spitzenkandidat angetreten war, will sich die Partei nun in der Opposition neu aufstellen.

Rein formal ist das Votum der Mitglieder unverbindlich. Nach der Satzung der CDU wird der Vorsitzende von einem Parteitag bestimmt. Dieser findet am 21./22. Januar in digitaler Form statt. Es gilt aber als sicher, dass sich die 1001 Delegierten an das Votum der Mitglieder halten werden. Merz, Röttgen und Braun haben bereits versichert, dieses zu akzeptieren, so dass auf dem Parteitag aller Voraussicht nach nur ein Kandidat antreten wird.