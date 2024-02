Von Angelika Slavik

Am Ende wird jedenfalls keiner sagen können, Sebastian Fiedler habe nicht alles versucht. "Es gibt so viele fachlich begründete Gegenargumente", sagt Fiedler. Da müsse doch eigentlich jedem einleuchten, "dass es wirklich, wirklich unklug ist, diesem Gesetz zuzustimmen". Nach allem, was sich vorab sagen lässt, wird die Mehrheit seiner Kolleginnen und Kollegen trotzdem nicht auf Fiedler und seine vielen Argumente hören: In dieser Woche wird der Bundestag die Legalisierung von Cannabis beschließen. Sebastian Fiedler wird dann, wie er selbst sagt, "schon ein wenig verständnislos zurückbleiben".