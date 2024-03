Karl Lauterbach hat zuletzt viel telefoniert, auch abends und am Wochenende. Er hat Ministerpräsidenten bezirzt und Landesminister, und er hat große Versprechen gemacht. Ob das am Ende ausreichen wird?

An diesem Freitag wird das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung im Bundesrat behandelt. Die Vertreter der Länder müssen entscheiden, ob sie das Gesetz einfach passieren lassen, oder ob sie Einspruch einlegen und den Vermittlungsausschuss anrufen wollen. Geht das Gesetz durch, kann von April an in Deutschland legal gekifft werden. Aber wenn der Vermittlungsausschuss ins Spiel kommt, dann wird die Sache kompliziert.

Denn die Union hat bereits deutlich gemacht, dass sie im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat die Chance sieht, das Cannabis-Gesetz nicht nur zu ändern, sondern so lange wie möglich aufzuhalten - womöglich sogar bis zum Ende der Legislaturperiode. Die Idee vom gesetzeskonformen Cannabis-Konsum wäre damit womöglich für lange Zeit vom Tisch. In den Ländern sind deshalb vor allem manche Vertreter von SPD und Grünen hin- und hergerissen. Denn einerseits gibt es bei vielen Länderministern Bedenken, was die konkrete Ausgestaltung der Cannabis-Legalisierung angeht. Andererseits wollen sie der Union nicht auf den Leim gehen.

Lauterbach bietet den Ländern einen Deal an

Um die Länder dazu zu bringen, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen, hat die Bundesregierung nun eine sogenannte Protokollerklärung verfasst. Darin sichert die Ampel den Ländern unter anderem mehr Unterstützung bei den Präventionsangeboten zu, die mit der Cannabis-Legalisierung einhergehen sollen. Zudem werden Erleichterungen bei der Kontrolle von Anbauvereinigungen in Aussicht gestellt. Statt einer jährlichen Kontrolle soll bald nur noch von "regelmäßiger" Kontrolle dieser Cannabis-Clubs die Rede sein. Zudem solle klargestellt werden, dass nicht mehrere Anbauvereinigungen am selben Ort oder im selben Gebäude entstehen dürfen.

Diese Änderungen würden vor dem 1. Juli "bundesrechtlich sicher" verankert, heißt es in der Protokollerklärung. Der Deal, auf den Lauterbach hofft, lautet also: Die Länder winken das Cannabis-Gesetz jetzt durch und die Bundesregierung ändert einige Bestimmungen danach noch einmal ab.

Lauterbachs Charmeoffensive hat bislang zumindest einzelne Erfolge gezeitigt. So war etwa Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zunächst gegen das Gesetz - entschied sich nach den Zugeständnissen der Bundesregierung aber gegen eine Anrufung des Vermittlungsausschusses. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der überzeugter Gegner einer Legalisierung ist, ist der Meinungsumschwung seiner Ministerin bitter: Weil in der sächsischen Landesregierung damit Uneinigkeit in der Cannabis-Frage herrscht, muss sich Sachsen bei der Abstimmung enthalten.

Der Abstimmungsmodus im Bundesrat kommt Lauterbach und seinem Gesetz entgegen: Den Ausweg der Enthaltung wählen üblicherweise alle Länder, deren Regierungen sich intern nicht einig sind. Das werden im konkreten Fall ziemlich viele sein, längst nicht nur Sachsen. Eine Enthaltung ist bei der Abstimmung aber gleichbedeutend mit einer Nein-Stimme. Im konkreten Fall also: gut für Lauterbach und schlecht für Kretschmer.

Manuela Schwesig sieht "berechtigte Kritikpunkte" an dem Gesetz

Dazu kommt, dass Lauterbach am Donnerstagabend noch eine Chance hat, die Länder auf seine Seite zu bringen. Vor den Bundesratssitzungen finden traditionell sogenannte "Kaminabende" statt - in lockerem Beisammensein besprechen da die Ländervertreter alle Punkte, die am darauffolgenden Tag im Bundesrat behandelt werden. SPD und Union machen dabei zwei getrennte Veranstaltungen. Für Lauterbach, der mindestens beim SPD-Kaminabend zu Gast sein wird, eine Gelegenheit, um noch einmal für seinen Standpunkt zu werben.

Allerdings gibt es auch in den SPD-geführten Ländern bisweilen erheblichen Gegenwind. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, aktuell auch amtierende Bundesratspräsidentin, äußerte sich erzürnt über das viel diskutierte Szenario, das Gesetz könnte im Vermittlungsausschuss hängen bleiben. "Ein Gesetz, das in den Vermittlungsausschuss kommt, kommt da auch wieder raus", sagte Schwesig am Donnerstag. Es gebe "berechtigte Kritikpunkte gegen das Cannabis-Gesetz".

Ebenfalls nicht hilfreich für das Gesetz: Erste Meldungen aus den Ländern, wonach Cannabis-Aktivisten versuchen wollten, mehrere Cannabis-Clubs zusammenzulegen und damit eine Art Großplantage zu errichten. Auch deshalb steht in der Protokollerklärung nun ein entsprechender Passus, der das ausschließen soll. Ob das am Ende ausreicht? Punkt 6 der Tagesordnung am Freitag wird es zeigen.