Seit einer Woche ist das neue Cannabis-Gesetz in Kraft. Doch in Ämtern und Behörden herrscht noch Unklarheit: Wer ist wofür zuständig? So manchen Konsumenten dürfte das freuen.

Von Tim Frehler, Jan Heidtmann und Gianna Niewel, München/Berlin/Frankfurt

In so mancher deutschen Amtsstube ist die Spannung gerade groß. Nachdem die Ampelkoalition Cannabis zum 1. April freigegeben hat, sind nun die Bundesländer am Zug, sie müssen die neuen Regeln umsetzen und die Details klären. Zum Beispiel: Wer kontrolliert, ob Kiffer den Abstand rund um Schulen einhalten? Oder ob sich nicht doch jemand in Sichtweite einer Kita einen Joint anzündet? Solche Fragen eben.