Neue Bundeswehr-Struktur:Führung aus einer Hand

Schlankere Strukturen, schnellere Einsatzfähigkeit - "kriegsfähig". Das hat sich Boris Pistorius (SPD) für die Bundeswehr vorgenommen. Um das Ziel einer "Bundeswehr der Zeitenwende" zu erreichen, hat er vor fünf Monaten den Auftrag erteilt, die Führungsstruktur der Bundeswehr auf den Prüfstand zu stellen. Seitdem arbeitete eine Projektgruppe an einem Reformkonzept, das dem Verteidigungsminister vorgelegt wurde. Am Donnerstag verkündete er seine Entscheidung über die Umstrukturierung der Bundeswehr. "Heute ist ein Signal des Aufbruchs", sagte Pistorius in Berlin. Das erklärte Ziel: die Bundeswehr in ihren Strukturen so umzubauen, dass sie "für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, den Kriegsfall optimal aufgestellt ist".