Interview von Mike Szymanski, Rostock

Bianca Seifert ist die erste Korvetten-Kommandantin der Marine. Noch nie hatte in Deutschland eine Frau den Befehl über ein so großes Kriegsschiff. Korvetten sind für den Einsatz in Küstengewässern konzipiert. Derzeit setzt die Marine sie vor allem vor der Küste Libanons ein, um unter Führung der Vereinten Nationen Waffenschmuggler aufzuhalten. Seifert ist 1981 in Hamburg geboren, 2004 ging sie zur Marine und begann ihre Offiziersausbildung an der Marineschule in Flensburg. Da war es gerade einmal drei Jahre her, dass auch die kämpfende Truppe für Frauen offenstand. Im April übernimmt Seifert das Kommando über die Braunschweig.