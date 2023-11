Das Urteil ist durchaus richtungsweisend. Im Dezember 2021 hatte die Ampelregierung Geld umgewidmet, das für die Corona-Zeit bestimmt war. Die Vorgängerregierung aus Union und SPD hatte durch eine Kreditermächtigung den Haushalt im April 2021 um 60 Milliarden Euro aufgestockt. Weil das Geld aber nicht abgerufen wurde, schichtete die Ampel es um - auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF). Dafür gab es die Zustimmung des Bundestags, 197 Abgeordnete der Unionsfraktion hielten diesen Vorgang jedoch für verfassungswidrig. Die Argumentation: Damit sei die Schuldenbremse umgangen worden.

Dem schließt sich Karlsruhe nun an - und stellt damit die Ampelregierung vor Probleme. Das Urteil platzt mitten hinein in den Höhepunkt der Haushaltsberatungen der Bundesregierung. Es dürfte sehr kompliziert werden, die Entscheidung in den Haushaltsentwurf einzupflegen, der bis Donnerstag fertig sein muss.

In dem Fonds klafft jetzt ein Loch von 60 Milliarden Euro, das die Bundesregierung anders füllen muss - und das die Ampel vor große Probleme stellen könnte. Von 2024 bis 2027 hatte sie mit 211,8 Milliarden Euro geplant. Über den Fonds werden verschiedenste Ausgaben bestritten:

der Umbau hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft

der Ausbau von Elektromobilität und Wärmenetzen

die Förderung des Austauschs von klimaschädlichen Heizungen

die Modernisierung der Deutschen Bahn und des Schienennetzes

die Anlock-Summen für die Halbleiter-Konzerne Intel und TSMC

Jetzt, da ein erheblicher Teil der Summe fehlt, könnte es mit der Finanzierung dieser Projekte knapp werden.