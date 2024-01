Bundeshaushalt:Wo die Ampel sparen will

Der zweite Versuch der Ampel, einen verfassungskonformen Haushalt für das Jahr 2024 aufzustellen, nimmt Formen an. An diesem Donnerstag findet vor dem Haushaltsausschuss die Anhörung der Sachverständigen statt, kommenden Donnerstag dann die Bereinigungssitzung, in der die Haushälter den Etat final fertigstellen. Allerdings hat all das im vergangenen Jahr schon einmal stattgefunden. Dass die Regierung trotzdem ohne Haushalt ins neue Jahr starten musste, liegt am Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse: Die strengen Vorgaben der Richter, etwa für den Umgang mit Notlagenkrediten, haben ein 30-Milliarden-Loch in die Finanzpläne der Ampel gerissen.