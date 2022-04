Von Constanze von Bullion und Angelika Slavik, Berlin

Drei Tage nach dem spektakulären Rücktritt der bisherigen Amtsinhaberin Anne Spiegel steht fest, wer künftig das Bundesfamilienministerium leiten soll: die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Paus. Am Donnerstagvormittag sickerte der Name der 53-Jährigen durch, der Bundesvorstand der Grünen habe sich auf sie verständigt, hieß es. Es wird erwartet, dass die Partei ihre neue Ministerin in Kürze offiziell vorstellt.