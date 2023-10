In der belgischen Hauptstadt gilt die höchste Terrorwarnstufe, nachdem am Montagabend gegen 19.15 Uhr in Brüssel zwei Schweden erschossen wurden. Die Männer waren offenbar Fußballfans in schwedischen Trikots, am Abend sollte im in der Nähe gelegenen König-Baudouin-Stadion das EM-Qualifikationsspiel Schweden gegen Belgien stattfinden. Das Spiel wurde nach der Pause nicht wieder angepfiffen.

Dem belgischen Sender RTBF zufolge wurden die beiden Männer in einem Taxi erschossen. Auch der Taxifahrer soll schwer verletzt worden sein, laut Dagens Nyheter schwebt er aber nicht in Lebensgefahr.

Die belgische Polizei bestätigte gegenüber Reuters, dass es sich bei den Opfern um Schweden handelte. Anscheinend schoss der Mann danach noch auf einen dritten Mann, über dessen Zustand momentan keine Erkenntnisse vorliegen.

"Heute Abend haben wir schreckliche Informationen aus Brüssel erhalten", schrieb Schwedens Justizminister Gunnar Strömmer in einer ersten Stellungnahme. "Das Regierungsamt und die zuständigen Behörden arbeiten intensiv daran, weitere Informationen über den Vorfall zu erhalten. Die Regierung steht in direktem Kontakt mit der belgischen Regierung."

Die belgischen Sicherheitsbehörden sind laut RTBF im Besitz eines Videos, in dem sich ein Mann zur Terrorgruppe Islamischer Staat bekennt und behauptet, die drei Schweden getötet zu haben, um den Islam zu rächen. Die Echtheit des Videos muss noch überprüft werden. Die schwedische Zeitung Aftonbladet zitiert aus dem Video die Sätze "Ich bin ein Mudschaheddin für Allah innerhalb des Islamischen Staates, IS. Wir leben für unsere Religion. Wir sterben für unsere Religion. Wir danken Gott. Dein Bruder Abulsalam rächt sich für die Muslime und jetzt habe ich drei Schweden getötet. Ich danke Gott. Ich werde Gott und dem Propheten mit Freude begegnen." Der Täter war am späten Montagabend noch auf freiem Fuß und soll auf einem Roller durch Brüssel gefahren sein.

Die Ermittlungen werden derzeit von der Brüsseler Staatsanwaltschaft geführt. Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, übernimmt die belgische Bundesanwaltschaft die Ermittlungen.

In Schweden gab es seit dem Frühjahr immer wieder Koranverbrennungen, die durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, was in der muslimischen Welt immer wieder zu heftigen Protesten führte. Mitte August hatte eine Terrorgruppe, die Al Kaida nahesteht, auf Telegram zu Anschlägen in Schweden und gegen schwedische Staatsbürger aufgerufen.

Der Terrorismusforscher Magnus Ranstorp von der CATS/Defense University Stockholm, sagte dem Svenska Dagbladet, er sei "bestürzt, aber nicht überrascht. Fünf oder sechs Terrororganisationen haben nach den Koranverbrennungen und der LVU-Kampagne konkrete Drohungen an Schweden gerichtet". Die LVU-Kampagne war eine gezielte Desinformationskampagne, in der in den sozialen Netzwerken im vergangenen Jahr behauptet wurde, der schwedische Staat würde muslimischen Familien die Kinder wegnehmen.