In Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen auf der Straße erschossen worden. Der Täter ist offenbar auf der Flucht. Die belgischen Behörden haben die Terrorwarnstufe für die belgische Hauptstadt auf die höchste Stufe vier gesetzt. Ministerpräsident Alexander De Croo schrieb am Montagabend auf X, es seien schwedische Staatsbürger getötet worden.