London und Paris zanken sich darum, wer nach dem Brexit rund um die Kanalinsel Jersey fischen darf. Nun schicken beide Seiten Patrouillenschiffe in die umstrittenen Gewässer - und aus Frankreich kommen weitere Drohungen.

Von Leo Klimm und Alexander Mühlauer

Von überall her sind sie gekommen, aus der Bretagne, aus der Normandie, bestimmt 50 Boote. Und nun kreuzt diese französische Fischerei-Armada am Donnerstag vor Jersey auf. Man komme in friedlicher Absicht, "es geht nicht darum, zum Angriff überzugehen", versichert Dimitri Rogoff, der Chef des normannischen Fischerkomitees. Zumindest eines der Boote hält sich allerdings nicht daran. Auf einem Video des britischen Nachrichtensenders Sky News ist zu sehen, wie ein französischer Kutter ein britisches Boot rammt.

Bisher ist das eine Ausnahme. Rogoff sagt: "Wir wollen uns zeigen." Die Demonstration zur See, die die französischen Fischer vor dem Hafen von Saint Helier abhalten, dem Hauptort der Kanalinsel Jersey, soll der Regierung in London klarmachen, wie sehr deren vermeintliche Gängelungen die französischen Seeleute in Wallung bringen.

Eine Seeschlacht, wie Briten und Franzosen sie in ihrer wechselvollen Geschichte schon oft geschlagen haben, auch um Jersey, wollen beide Seiten verhindern. Es geht diesmal ja auch nur um Jakobsmuscheln und Wellhornschnecken. Aber was heißt nur?

Am Mittwochabend schickte der britische Premierminister Boris Johnson zwei Schiffe der Royal Navy zur Kanalinsel, um die Lage zu überwachen. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Eine Blockade der Insel durch französische Fischer solle verhindert werden. In einem Telefonat mit Jerseys Chief Minister John Le Fondré habe Johnson seine "ungebrochene Unterstützung" zugesagt. Es gehe nun darum, die Lage zu deeskalieren. Jersey und die anderen Kanalinseln sind direkt der britischen Krone unterstellt, aber nicht Teil des Vereinigten Königreichs. Die Regierung in London ist aber für die Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich.

Am Donnerstag reagierte die Regierung in Paris und entsandte ihrerseits zwei Patrouillenschiffe der französischen Marine - um, wie es heißt, die Sicherheit der aufgebrachten Fischer zu gewährleisten. Es geht in dem Streit zwischen London und Paris darum, ob und wie viel französische Fischer rund um die Kanalinseln nach dem Brexit fischen dürfen. Die französische Regierung beklagt, dass Johnson bei der Umsetzung des Abkommens nicht fair spiele. Die Fischer aus der Normandie und der Bretagne würden daran gehindert, vor Jersey zu fangen. London weist die Vorwürfe zurück.

Aus Paris kam bereits eine äußerst scharfe Drohung: Als "Vergeltungsmaßnahme" könne Frankreich der Insel den Strom abklemmen, sagte Annick Girardin, die Ministerin fürs Meer, Anfang dieser Woche: "Ich erinnere an die Stromversorgung von Jersey durch Unterseekabel." Frankreich würde es sehr bedauern, müsste es wirklich so weit gehen, "aber wir tun es, wenn es sein muss". Die Drohung trifft Jersey an ungleich empfindlicherer Stelle als der Umstand, dass die Region Normandie aus Protest jüngst bereits ihre Vertretung samt französischem Konsulat auf der Insel geschlossen hat: Das kleine Eiland mit 108 000 Einwohnern importiert 95 Prozent seines Stroms aus Frankreich. Aber Jersey derart zuzusetzen, allein schon die Drohung, findet man in London "inakzeptabel und unverhältnismäßig".

"Wir verlangen nur die Einhaltung des Brexit-Abkommens"

Jersey liegt nur 23 Kilometer vor der französischen Küste, nach Großbritannien sind es dagegen 140 Kilometer. Bis zum Ende der Brexit-Übergangsphase nutzten französische Boote mit Vorliebe die fischreichen Gewässer um die Kanalinsel. Sie wollen das auch weiter tun - so, wie es ihnen das EU-Abkommen theoretisch noch erlaubt. Doch in der Praxis stellen die zuständigen Behörden auf Jersey die nötigen Fanggenehmigungen nach französischer Darstellung nur schleppend aus. Bisher sollen nur 41 von 344 beantragten Lizenzen erteilt worden sein. Außerdem machten die Briten neue Auflagen, "die nicht abgestimmt oder auch nur angekündigt wurden", heißt es in Paris. Frankreichs Regierung sieht darin einen Verstoß gegen das Brexit-Abkommen, den sie der EU-Kommission gemeldet hat.

Am Donnerstag appellierte Ministerin Girardin abermals an die britische Regierung, die Beschränkungen sein zu lassen. Ihr Kabinettskollege für EU-Fragen Clément Beaune forderte die Fischer auf, sich nicht von britischen Kriegsschiffen einschüchtern zu lassen. "Wir verlangen nur die Einhaltung des Brexit-Abkommens", sagte er. Vergangene Woche hatte Beaune wegen des Fischereistreits bereits gedroht, Londoner Finanzfirmen den Zugang zur EU zu erschweren. Die lokale Regierung von Jersey behauptet hingegen, sie halte sich strikt an das Brexit-Abkommen.

Ob der Streit allein durch den Brexit verursacht wurde, sei dahingestellt: Schon vor dem EU-Austritt befehdeten sich Franzosen und Briten immer wieder wegen der Delikatessen aus dem Ärmelkanal. 2018 etwa lieferten sich Fischer beider Länder vor der Mündung der Seine tatsächlich eine kleine Seeschlacht um den Fang der Jakobsmuschel. Damals beschossen die Fischer einander mit Feuerwerk und Steinen. Und rammten die Boote der Kontrahenten.