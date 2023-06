Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Der Prozess hat noch nicht begonnen, aber schon jetzt steht fest: Es wird wahrscheinlich eine der wichtigsten Gerichtsverhandlungen des Jahres werden in Brasilien, mit Konsequenzen, die weit in die Zukunft von Südamerikas bevölkerungsreichster Demokratie reichen könnten.

An diesem Donnerstag tritt in der Hauptstadt Brasília das Tribunal Superior Eleitoral zusammen, das Oberste Wahlgericht des Landes, abgekürzt meist nur als TSE. Die sieben Richter sollen in den nächsten Tagen und Wochen klären, ob der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in seiner Zeit als Staatschef seine Macht missbraucht hat, um das Wahlverfahren des Landes infrage zu stellen, zu seinem eigenen Nutzen.

Im Falle einer Verurteilung könnte der rechtsextreme Politiker für bis zu acht Jahren von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden. Dies würde bedeuten, dass er bei den nächsten Wahlen im Jahr 2026 und vermutlich auch 2030 nicht mehr kandidieren dürfte. Eine Rückkehr an die Staatsspitze wäre für den heute 68-Jährigen damit in naher Zukunft ausgeschlossen. Es wäre aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende seiner politischen Karriere und auch ein herber Rückschlag für die Rechten in Brasilien, in deren Kreisen Jair Bolsonaro immer noch als "Mythos" verehrt wird.

Bolsonaro streute Zweifel an dem Wahlsystem, mit dem er selbst gewählt wurde

Ganz konkret drehen sich die Vorwürfe, die das TSE nun untersuchen muss, um ein Treffen, das Mitte letzten Jahres im Palácio da Alvorada stattgefunden hat, der offiziellen Residenz der brasilianischen Präsidenten. Weniger als drei Monate vor Beginn der Präsidentschaftswahlen im Oktober letzten Jahres hatte Bolsonaro extra Dutzende ausländischer Diplomaten in den Präsidentenpalast eingeladen, um trotz seines Amtes als Staatschef dem brasilianischen Wahlverfahren gegenüber sein Misstrauen zu äußern.

Dabei ging es vor allem um die elektronischen Urnen: Schon seit Jahrzehnten finden Abstimmungen in Brasilien fast ausschließlich digital statt. Das Vertrauen der Bevölkerung in das System ist grundsätzlich groß, es gilt als weitestgehend betrugssicher und wurde in der Vergangenheit immer wieder optimiert und von unabhängigen Stellen überprüft. Hackerangriffe auf die elektronischen Urnen halten Experten für nahezu ausgeschlossen.

Auch Jair Bolsonaro selbst war 2018 auf diese Weise zum Staatschef gewählt worden. Kaum im Amt, hatte der rechtsextreme Politiker aber damit begonnen, Zweifel an der Verlässlichkeit der Computer zu säen. Konkrete Beweise für seine Bedenken und Vorwürfe legte Bolsonaro dabei nie vor und Experten widerlegten seine Anschuldigungen stets.

Bolsonaro wird nun vorgeworfen, er könnte hier gegen die Verfassung verstoßen haben - einmal, weil er seine Macht als Präsident missbraucht habe, um Diplomaten einzuladen zu einer Veranstaltung, die als Wahlkampagne gesehen werden kann. Dazu aber auch, weil er seinen Einfluss auf die Medien und ganz speziell das Staatsfernsehen genutzt haben könnte, um diese Veranstaltung auch noch live ins TV zu übertragen.

Bei Mitarbeitern des Ex-Präsidenten wurden detaillierte Putschpläne gefunden

Jair Bolsonaro und seine Verteidigung weisen all diese Vorwürfe zurück: Die Veranstaltung habe keinen Wahlkampfcharakter gehabt, sagen sie, weil nicht um Stimmen gebeten wurde und ausländische Diplomaten in Brasilien nicht wählen gehen dürfen. Das Treffen sei nichts mehr als eine Regierungsveranstaltung gewesen und darum sei sie eben auch im Staatsfernsehen ausgestrahlt worden. "Wir wissen, wie die Justiz hier in Brasilien arbeitet", sagte Bolsonaro Mitte vergangener Woche. "In diesem Land ist unser Leben nicht einfach, aber wir stellen uns allen Hindernissen."

Die Kläger dagegen - die Mitte-Links-Partei Partido Democrático Trabalhista PDT - sagt, dass das Treffen mit den Diplomaten kein Einzelfall war, sondern Teil eines Plans Bolsonaros, der zum Ziel hatte, das Ergebnis der Wahlen im Falle einer Niederlage in Frage stellen zu können.

Tatsächlich kam es nur wenige Tage nach dem Ausscheiden Bolsonaros aus dem Amt Anfang Januar zu schweren Krawallen in Brasília: Anhänger des Ex-Präsidenten stürmten das Regierungsviertel, getrieben maßgeblich auch von der Idee, die Wahlen seien manipuliert worden. Jair Bolsonaro bestreitet zwar eine Beteiligung an den Ausschreitungen. Ermittler haben aber bei engen Mitarbeitern des Ex-Präsidenten detaillierte Pläne für einen Putsch gefunden.

Er wäre nicht der erste Politiker, der keine Ämter mehr bekleiden darf

Noch unklar ist, inwieweit diese Beweise in das Urteil der Richter am Obersten Wahlgericht einfließen werden. Experten halten eine Verurteilung Bolsonaros allerdings für durchaus möglich: Es wäre nicht das erste Mal, das ein Politiker in Brasilien wegen solcher Vorwürfe von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wird.

Und selbst wenn es am Ende doch zu einem Freispruch kommt, so muss sich Jair Bolsonaro gleichzeitig auch noch wegen einer ganzen Reihe anderer Vorwürfe vor Gericht verantworten: Es laufen Ermittlungen, die mit der Beschäftigung von Scheinangestellten zusammenhängen ebenso wie der Annahme von wertvollen Geschenken aus Saudi-Arabien, darunter Juwelen und teure Uhren. Auch gibt es den Vorwurf der Fälschung von Covid-Impfzertifikaten, wegen dem es vor einigen Wochen bereits zu einer Hausdurchsuchung bei Bolsonaro kam.

Darüber hinaus wurden vergangene Woche auch noch die Konten des Ex-Präsidenten gesperrt, weil er einem Gericht in Sao Paulo noch mehrere Zehntausend Dollar Bußgelder schuldet, die ihm auferlegt wurden, weil er wiederholt während der Corona-Pandemie gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte.

Im Falle der Verhandlung vor dem Obersten Wahlgericht wird ein Urteil bereits gegen Ende des Monats erwartet.