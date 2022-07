Von Alexander Mühlauer, London

In Sizewell warten sie noch immer auf eine Ansage aus London. An der englischen Ostküste soll ein neues Atomkraftwerk entstehen, aber die Genehmigung kommt einfach nicht. Eigentlich wollte die britische Regierung am 7. Juli darüber entscheiden, aber an diesem Tag war man in Westminster alles andere als arbeitsfähig. Es war der Tag, an dem Boris Johnson seinen Rücktritt erklärte.