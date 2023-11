Das Thema Nahost hat das G-7-Treffen der Außenminister in Tokio dominiert. Die Minister forderten am Mittwoch "humanitäre Pausen und Korridore" für den Gazastreifen, um Hilfsgüter in das Gebiet bringen zu können, aber auch Ausländern die Ausreise zu ermöglichen. Zuletzt hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Möglichkeit kurzer Feuerpausen nicht ausgeschlossen.

Die israelische Armee versucht weiterhin, die noch im Norden des Gazastreifens lebenden Palästinenser dazu zu bewegen, in den Süden zu ziehen. Ihren Angaben zufolge nutzten am Mittwoch den zweiten Tag in Folge "Tausende Palästinenser" einen Fluchtkorridor. Laut UN-Schätzung bewegten sich noch einmal etwa 15 000 Palästinenser über die zentrale Salah-al-Din-Straße in den Südteil. Den Norden hat die israelische Armee weitgehend abgetrennt und Gaza-Stadt, wo die Hamas-Führung vermutet wird, eingekesselt.

Die G-7-Minister hoffen, dass mit einer Feuerpause die Bedingungen für eine Freilassung der von der Hamas verschleppten 241 Geiseln verbessert werden und noch mehr Ausländer dem Kampfgeschehen entfliehen könnten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte in der Nacht zum Mittwoch bekannt gegeben, dass nunmehr insgesamt 200 Deutsche aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausreisen konnten.

Ein Ende der Hamas-Herrschaft ist für die G 7 unabdingbar

Die Außenminister beschäftigten sich aber auch mit der Frage, was nach den Kampfhandlungen geschehen soll. In der Abschlusserklärung bekannten sich die Minister der G-7-Staaten zu einer Zweistaatenlösung, also einem selbständigen palästinensischen Staat neben Israel. In Tokio stellte US-Außenminister Antony Blinken so konkret wie noch nie die Überlegungen der USA vor, wie die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg aussehen könnte. Blinken nannte die Parameter, die US-Präsident Joe Biden für unabdingbar betrachte. Demnach darf der Gazastreifen keine Plattform mehr für Terrorismus oder sonstige gewaltsame Angriffe sein, was ein Ende der Herrschaft der Hamas aus US-Sicht bedeutet - eine Forderung, die von den anderen G-7-Mitgliedern dem Vernehmen nach geteilt wird.

Zugleich forderte Blinken, es dürfe keine gewaltsame Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und auch keine neuerliche Besatzung des Gazastreifens durch Israel geben, das sich 2005 aus dem Küstenstreifen zurückgezogen hatte. Des Weiteren dürfe es keine Versuche geben, den Gazastreifen zu blockieren oder zu belagern.

Auch lehnte Blinken es ab, das Territorium des Gebiets zu reduzieren. Er reagierte damit auf Überlegungen in Israel, es müsse einen breiteren Sicherheitskorridor auf dem Gebiet des Gazastreifens geben. Blinken sagte, es müsse eine von Palästinensern geführte, einheitliche Regierung für den Gazastreifen und das Westjordanland geben. Außenministerin Baerbock äußerte sich in Tokio ähnlich. Sie hatte ihre weitgehend gleichlautenden Forderungen schon zuvor in der EU eingebracht und sich nochmals in einem bilateralen Gespräch mit Blinken abgestimmt.

Netanjahus Umfeld relativiert dessen Äußerung

Die klaren Aussagen Blinkens sind auch als Widerspruch zu Äußerungen von Israels Ministerpräsident Netanjahu zu werten. Denn Netanjahu hatte am Montag in einem Interview mit dem US-Sender ABC gesagt, Israel wolle "für unbestimmte Zeit" die Verantwortung für Sicherheit im Gazastreifen übernehmen, um weitere Angriffe zu unterbinden. Seine Ansagen warfen Fragen auf, was genau Israel plane. Am Mittwoch bemühte sich ein Berater Netanjahus bereits, die Äußerung zu relativieren. Israel wolle demnach den Gazastreifen nach Ende des Krieges gegen die Hamas nicht dauerhaft besetzen. Es müsse aber eine "Sicherheitspräsenz" Israels geben, damit das Militär je nach Bedrohungslage für Einsätze hineingehen könne, stellte Mark Regev im US-Sender CNN klar. "Wir müssen zwischen Sicherheitspräsenz und politischer Kontrolle unterscheiden."

Auch der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, bemühte sich, den Regierungschef zu interpretieren. Netanjahu habe "nicht davon gesprochen, Gaza zu besetzen", unterstrich er. Israel werde aber "für unbestimmte Zeit" eine "allgemeine Verantwortung für die Sicherheit" tragen, sagte er in einem Interview mit dem US-Fernsehsender MSNBC. Er zeigte sich auch offen für eine palästinensische Regierung - unter Bedingungen. Wenn eine "palästinensische Kraft" Gaza "zum Wohle seiner Bewohner und ohne Israel zerstören zu wollen" regiere, könne darüber gesprochen werden. Die Frage, ob dies die Palästinensische Autonomiebehörde unter Führung von Präsident Mahmud Abbas sein könnte, ließ Dermer offen.

Tatsächlich forcieren die USA eine solche Lösung, dringen allerdings auf Reformen. Die Autonomiebehörde gilt als korrupt, Abbas selbst ist 87 Jahre alt und hat noch keinen Nachfolger nominiert. Die letzten Wahlen fanden 2006 statt, weil sich Abbas weigert, einen neuen Termin anzusetzen. Blinken hatte zuvor auch die arabischen Staaten dazu zu bewegen versucht, sich an einer multilateralen Friedenstruppe zu beteiligen, die im Gazastreifen nach dem aktuellen Kampfgeschehen Sicherheit herstellen soll.