Nach monatelangem Streit über Agrardiesel und Bürokratie bewegen sich Bundesregierung und Landwirte offenbar auf einen Kompromiss zu. "Wir sind als Bundesregierung im engen Kontakt mit dem Berufsstand", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Mittwoch in Berlin. "Uns eint das Ziel, dass die Landwirtschaft jetzt entlastet wird und sich gleichzeitig für die Zukunft mit all ihren Herausforderungen gut aufstellt." Es habe dazu bereits "sehr gute, konstruktive und vertrauliche Gespräche" gegeben.