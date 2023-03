Annalena Baerbock legt Blumen am Friedhof von Kocho im Norden des Iraks nieder. Begleitet wird sie von Stammesführer Naif Jasim.

Im Nordirak besucht die deutsche Außenministerin ein Hilfscamp für junge Jesidinnen und Jesiden, die der IS als Kindersoldaten und Sexsklavinnen missbraucht hat.

Von Paul-Anton Krüger, Dohuk

Annalena Baerbock zieht ein rotes Fußballtrikot über. Die beigefarbenen Turnschuhe hat sie schon an, seit sie im Lager für Binnenvertriebene in Qadiya angekommen ist, in den Bergen des kurdischen Autonomiegebiets, ganz im Norden des Irak. Zehn Kilometer sind es von hier bis zur Grenze zur Türkei, 20 Kilometer bis nach Syrien. Knapp 30 Mädchen warten schon auf die deutsche Außenministerin auf dem umzäunten schwarzen Hartplatz.