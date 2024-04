Bei einem Angriff der israelischen Armee in der Nacht von Montag auf Dienstag sind sieben Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet worden.

Der Schock und die Entrüstung über den Tod der Helfenden ist groß. Der Einsatz der World Central Kitchen sei mit der israelischen Armee abgesprochen gewesen, heißt es in einem Statement der NGO.

Der Fall zieht große internationale Aufmerksamkeit auf die Versorgung im abgeriegelten Gazastreifen. Die Situation dort ist katastrophal. 1,1 Millionen Menschen drohen zu verhungern, die Hälfte aller Einwohner. Und das, obwohl eine Vielzahl an Hilfsorganisationen versucht, die dringend benötigte Nahrung nach Gaza zu bringen.

Was ist über die Todesumstände der NGO-Mitarbeitenden bis jetzt bekannt und was könnte der Vorfall für Folgen haben? Darüber spricht in dieser Folge Bernd Dörries, SZ-Korrespondent für die arabische Welt und Nordafrika.

Weitere Nachrichten: Explosion bei iranischer Botschaft in Damaskus, Deutscher Verteidigungsetat

Zum Weiterlesen und -hören: Vierzig Hamster, keine Schule: Warum in Deutschland die Genehmigungen für Bauvorhaben manchmal sehr lange dauern, lesen Sie hier. (Kopfschütteln und Lacher garantiert!)

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Leopold Zaak, Maja Goertz

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über ABC via Youtube