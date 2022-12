Wie die Ampel die Asylverfahren beschleunigen will

Warten auf die Entscheidung: Flüchtlinge vor Brandenburgs Zentraler Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt.

Bis entschieden ist, ob ein Geflüchteter bleiben darf, dauert es viele Monate, vor Gericht sogar Jahre. Ein neues Gesetz soll den Prozess nun beschleunigen - stößt aber auf viel Kritik. Liegt das Problem an anderer Stelle?

Von Jan Bielicki

Im Bundestag geht es diesmal schnell. Schneller jedenfalls als jedes Asylverfahren. Am Montag noch gaben Experten ihre Meinungen zum "Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren" in einer Anhörung des Innenausschusses kund. An diesem Freitag schon soll das Parlament darüber beschließen.