"Die 'Artgemeinschaft' verbreitet unter dem Deckmantel eines pseudoreligiösen germanischen Götterglaubens ihr gegen die Menschenwürde verstoßendes Weltbild", heißt es in einer Mitteilung über den Verein. Angelehnt an die Rassenlehre des Nationalsozialismus gebe er seinen Mitgliedern Anweisungen zum Erhalt der eigenen "Art". Besonders die Weitergabe der rechtsextremistischen Weltanschauung an Kinder und Jugendliche sieht das Innenministerium als gefährlich an.

"Das ist ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus und gegen die geistigen Brandstifter, die bis heute NS-Ideologien verbreiten", wird Innenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Mitteilung zitiert. Wie das Ministerium weiter mitteilt, durchsuchen seit den frühen Morgenstunden Einsatzkräfte der Polizei 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern und Räume des Vereins in zwölf Bundesländern. Das Verbot gilt auch für alle Teilorganisationen.

In der vergangenen Woche hatte Faeser bereits den rechtsextremistischen Verein "Hammerskins Deutschland" sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation "Crew 38" verboten.