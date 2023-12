Die argentinische Regierung verzichtet darauf, von Januar an in die Brics-Gruppe der aufstrebenden Schwellenländer aufgenommen zu werden. Der neu gewählte ultraliberale Präsident Javier Milei, der sich selbst als Anarchokapitalisten bezeichnet, erklärte in einem Schreiben an die Mitgliedsländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika formell die Absage, wie Argentiniens Außenministerin Diana Mondino in einem Interview der Zeitung La Nación am Freitag bestätigte.