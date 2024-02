Am Samstag lief eine Polizeimeldung über die Nachrichtenticker: Zwischen zwei Studenten soll ein Streit über den Nahostkonflikt eskaliert sein. Ein 23-Jähriger mit propalästinensischen Einstellungen soll einen 30-jährigen jüdischen Kommilitonen ins Gesicht geschlagen und getreten haben.

Der 30-Jährige L. Shapira musste schwer verletzt ins Krankenhaus und operiert werden, der flüchtige Täter wurde später gefasst. Nun widersprechen die Angehörigen des Gewaltopfers der Darstellung der Polizei: Zwischen den Studenten habe es keinen Streit gegeben - er sei verprügelt worden, weil er Jude ist.

Auf X sagt der Bruder des Opfers: "Es gab keinerlei politische Debatte."

Der Bruder des Opfers, der Comedian Shahak Shapira, veröffentlichte Details zu dem Vorfall. Bei X schrieb er: "Es gab keinerlei politische Debatte." Täter und Opfer sollen sich in einer Bar begegnet sein - der Beschuldigte kannte den jüdischen Studenten offenbar, weil der propalästinensische Aktionen an der Freien Universität Berlin kritisiert und sich für die Belange jüdischer Studenten eingesetzt hatte. "Er wurde vom Angreifer in der Bar erkannt, dieser ist ihm und seiner Begleitung gefolgt, hat sie aggressiv angesprochen und ihm dann unangekündigt ins Gesicht geschlagen", schreibt Shapira weiter.

Detailansicht öffnen Shahak Shapira, Bruder des Opfers, ist Schriftsteller, Musiker und Comedian. (Foto: Gregor Fischer/DPA)

Die Familie des Opfers war wiederholt Ziel antisemitischer Angriffe

Auch die Mutter des Opfers äußerte sich entsprechend. Dem israelischen Portal Ynet sagte sie, ihr Sohn sei "als Zionist abgestempelt" worden. Der Täter habe ihren Sohn angeschrien, weil er sich für die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas einsetzte. Dann soll er plötzlich zugeschlagen haben. "Er war voller Hass", zitiert Ynet die Mutter des Opfers.

Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun in dem Fall. Er ist zuständig bei politisch motivierten Straftaten.

Die Familie des Opfers hat in der Vergangenheit bereits massive antisemitische Gewalt erfahren. Sein Großvater väterlicherseits, Amitzur Shapira, war Teil der israelischen Delegation bei den Olympischen Spielen in München 1972. Er und zehn weitere israelische Sportler und Trainer wurden von der palästinensischen Terrorgruppe "Schwarzer September" ermordet. Der Großvater mütterlicherseits hatte den Holocaust überlebt - als Einziger seines Familienzweigs. Sein Enkel L. Shapira wurde 2010 von einem Rechtsextremisten zusammengeschlagen, Shahak Shapira war 2015 ebenfalls Ziel eines antisemitischen Angriffs.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner: "Niederträchtiger Angriff"

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober kommt es in Deutschland vermehrt zu antisemitischer Gewalt und zu Protesten gegen Jüdinnen und Juden - auch an der FU Berlin. Im Dezember hatten propalästinensische Studierende Vorlesungssäle besetzt, jüdische Studierenden soll der Zutritt verweigert worden sein. Einer dieser Studierenden war offenbar L. Shapira.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sprach von einem "niederträchtigen Angriff", er forderte auf der Plattform X eine konsequente Bestrafung. Von der Leitung der FU Berlin erwarte er, gegen Antisemitismus vorzugehen und aktiv zu werden, "wenn sich solche Entwicklungen abzeichnen". Die FU veröffentlichte zu dem Fall ein sehr allgemeines Statement: Man distanziere sich "von jeglicher Form von Hetze und Gewalt", heißt es in einem Beitrag bei X.