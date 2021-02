Ex-Präsident Donald Trump ist nach Ansicht des republikanischen Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell, moralisch für die Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger verantwortlich. Trump habe diese wochenlang mit Lügen zu seiner angeblich haushoch gewonnenen Wahl aufgehetzt. Er habe so die Erstürmung "orchestriert" und seine Pflichten als Präsident "schändlich" verletzt. Trotzdem hatte McConnell im Amtsenthebungsverfahren gegen eine Verurteilung Trumps gestimmt, weil er das Verfahren nach dem Ende von Trumps Amtszeit für verfassungswidrig hielt.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kritisiert seine Kollegen für den Freispruch Trumps scharf. "Der 6. Januar wird ein Tag der Schande in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Das Versäumnis, Donald Trump zu verurteilen, wird als Schande in die Geschichte des Senats der Vereinigten Staaten eingehen", sagte Schumer am Samstag und bezog sich dabei auf den Sturm des Kapitols vor knapp sechs Wochen.

Die Anstiftung zum Angriff auf den Sitz des Kongresses sei die "verabscheuungswürdigste Tat, die ein Präsident jemals begangen hat", sagte Schumer. Und trotzdem habe die Mehrheit der Republikaner nicht den Mut aufbringen können, diese Tat zu verurteilen. "Meine amerikanischen Mitbürger, erinnern Sie sich an diesen Tag, den 6. Januar, für immer. Das letzte schreckliche Erbe des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten - und zweifellos unser Schlimmstes."

Der Senat hatte den ehemaligen US-Präsidenten zuvor in einem Amtsenthebungsverfahren freigesprochen. Eine Mehrheit von 57 Senatoren stimmte zwar für eine Verurteilung, darunter die 50 demokratischen Senatoren sowie sieben Republikaner. Für eine Verurteilung reichte es aber nicht. Dazu wäre eine Zweidrittel-Mehrheit von 67 Stimmen nötig gewesen. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Präsidenten lautete "Anstiftung zum Aufruhr". Die Demokraten warfen Trump vor, seine Anhänger aufgestachelt zu haben, bis diese zum Kapitol zogen und gewaltsam in das Gebäude eindrangen. Während der Unruhen am 6. Januar waren fünf Menschen gestorben, darunter ein Polizist.