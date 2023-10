Sollte auf Alice Weidel und ihre Familie ein Anschlag verübt werden? Eine offizielle Bestätigung dafür blieb am Mittwoch aus, das für die Sicherheit von Weidel zuständige Bundeskriminalamt (BKA) wollte sich dazu nicht äußern. Nach Angaben ihrer Partei gab es jedoch offenbar Anschlagspläne gegen die Co-Vorsitzende der AfD . Frau Weidel und ihre Familie seien von Sicherheitsbehörden "aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht" worden, weil sich Hinweise verdichtet hätten, die "auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten", erklärte die AfD.

Weidel hatte zuvor eine für den Tag der deutschen Einheit geplante Rede im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth abgesagt, es sollte ein Auftritt werden vor der Landtagswahl in Bayern kommenden Sonntag. "Ich würde nichts lieber tun, als heute bei euch zu sein, aber ich kann es leider nicht", sagte Weidel in einer Videobotschaft an ihre Anhänger. Die AfD erklärte, Weidel habe am Dienstag "aus Vorsichtsgründen" auf öffentliche Auftritte verzichtet.

Weidel wohnt in Überlingen am Bodensee, hat aber nach eigenen Angaben auch einen Wohnsitz in der Schweiz, wo sie mit ihrer Schweizer Partnerin und zwei Söhnen zusammenlebt. Der als bedrohlich eingestufte Vorfall ereignete sich laut AfD am vorvergangenen Wochenende. Nähere Angaben dazu machte die AfD nicht. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte der Süddeutschen Zeitung am Mittwoch einen Polizeieinsatz am 23. September in Zusammenhang mit Weidel in deren Wohnort. Ein Sprecher der Behörde sagte, Weidel habe die Polizei selbst kontaktiert. Weitere Angaben wolle man aus polizeitaktischen Gründen nicht machen.

Der Personenschutz für Weidel sei verstärkt worden, heißt es aus ihrem Umfeld

Aus dem nahen Umfeld von Weidel hieß es, der mutmaßlich geplante Anschlag habe offenbar einen politischen Hintergrund. Man sei im Austausch mit dem BKA, Tatverdächtige gebe es bisher nicht. Der Personenschutz für Weidel sei verstärkt worden. Weiter hieß es aus Weidels Umfeld, dass sie und ihre Familie sich inzwischen nicht mehr an dem sicheren Ort aufhalten würden. Der Termin in Mödlareuth ist demnach nicht auf Anraten des BKA abgesagt worden, sondern ist eine Entscheidung von Weidel selbst gewesen. Weidel wollte sich am Mittwoch nicht zu dem Vorfall erklären.

Die 44-Jährige ist seit 2017 AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, auf dem Bundesparteitag vergangenes Jahr in Riesa wurde sie zudem zur Co-Parteivorsitzenden neben Tino Chrupalla gewählt. Mit diesem führt sie auch die Bundestagsfraktion.

In sozialen Medien stellten AfD-Politiker die mutmaßlichen Anschlagspläne als Konsequenz der scharfen Kritik der etablierten Parteien an der AfD dar. Dies sei "die Saat" von Steinmeier, Merkel, Söder, dem "Altparteien-Establishment" und "gelenkten Medien", schrieb die bayerische AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner auf der Plattform X, vormals Twitter. Am Wahltag am kommenden Sonntag könnten die Wähler diese "Ausgrenzung" der AfD beenden. Andere AfD-Anhänger riefen zur "Solidarität mit Weidel" auf.

AfD-Politiker und auch Weidel selbst schlagen regelmäßig einen scharfen Ton gegenüber politischen Gegnern an, Anfang September hatte die AfD-Vorsitzende auf einer Wahlveranstaltung gesagt: "Wir werden von Wahnsinnigen regiert und von Idioten". Sich selbst sieht die Partei allerdings zugleich als Opfer einer Ungleichbehandlung durch die anderen Parteien, Medien und andere gesellschaftliche Akteure wie Verbände, die eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen Partei ablehnen.