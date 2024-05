Von Arne Perras

Frankreichs Militär hat einen historischen Rückzug aus Ländern der Sahelzone angetreten - aber was wird aus den US-Truppen, die dort ebenfalls Stützpunkte für den Anti-Terror-Kampf eingerichtet haben? Die USA begannen 2013, Soldaten in Niger zu trainieren, außerdem nutzten sie bisher eine Luftwaffenbasis in dem Land, für Aufklärungsflüge, um Einsätze gegen dschihadistische Gruppen in den Halbwüsten Afrikas zu unterstützen.