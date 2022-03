Russland präsentiert sich in Afrika als Partner ohne koloniale Vergangenheit, der keine Fragen stellt. Auch deshalb verurteilen auffällig wenig Staaten den Krieg in der Ukraine.

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Es hatte wohl noch nie jemand Mohammed Hamdan Daglo im Anzug gesehen, vielleicht hatte er sich wirklich das erste Mal eine Krawatte umgebunden. Daglo ist Vizevorsitzender des Souveränen Rates im Sudan, ein seltsamer Titel, für die meisten Sudanesen ist er einfach der starke Mann im Staat. Seit dem Putsch im Jahr 2019 wird das Land vor allem vom Militär regiert, weshalb Daglo bisher fast nur in Tarnkleidung auftrat.

Ende Februar aber schien er sich fein gemacht zu haben für seinen Besuch in Moskau. Ausgerechnet am Tag des Angriffs auf die Ukraine war er hingeflogen und dort von Außenminister Sergej Lawrow empfangen worden. Mit dabei: das halbe Kabinett der sudanesischen Regierung. "Wir hoffen, mit diesem Besuch die Beziehungen zwischen dem Sudan und Russland auf eine breitere Basis zu stellen und die bestehende Zusammenarbeit zwischen uns in verschiedenen Bereichen zu stärken", twitterte Daglo.

Letztlich hofft er wohl vor allem, von Russland gerettet zu werden.

Jede Woche demonstrieren im Sudan Zehntausende Menschen für Demokratie, das Regime ist international isoliert und steht kurz vor der Pleite. Damit passt es gut in Moskaus Beuteschema. Unter dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat sich das Geschäftsmodell etabliert, gescheiterten Staaten, denen sonst keiner mehr helfen will, Unterstützung anzubieten. Schwachen Regierungen wie in Mali und der Zentralafrikanischen Republik wird Militärhilfe offeriert, die Entsendung russischer Soldaten und Söldner etwa - im Gegenzug darf Moskau sich an den Bodenschätzen der sogenannten Partner bereichern.

Russlands Angriffskrieg verurteilen? Lieber nicht

Der Bär ist zurück, so lässt sich Russlands Verhältnis zu Afrika seit einigen Jahren zusammenfassen. In den Zahlen schlägt sich zwar noch keine besonders enge Beziehung nieder, das Handelsvolumen ist klein, die direkten russischen Investitionen auch. Dennoch ist da etwas gewachsen, was sich auch daran zeigt, dass kaum eine Weltregion den russischen Angriff auf die Ukraine so wenig verurteilt.

Von Sanktionen ganz zu schweigen, kein einziges Land hat sich ihnen angeschlossen. Als die UN-Generalversammlung über die Verurteilung der Invasion abstimmte, votierten fast genau die Hälfte der 55 afrikanischen Länder nicht dafür, Eritrea dagegen, 17 Länder enthielten sich, acht Länder waren erst gar nicht erschienen. Dass sich sogar Südafrika enthielt, verblüffte westliche Diplomaten.

Die Motive sind recht unterschiedlich. In Eritrea ist der Hass auf den Westen Staatsräson, Länder wie Mali und Sudan erhoffen sich Hilfe aus Russland. Andere verurteilten den Rassismus, den flüchtende afrikanische Studenten in der Ukraine erlebten. Und in Südafrika schwelgen manche noch in Erinnerungen an den Kampf gegen die Apartheid, in dem die Sowjetunion ANC-Kämpfern Geld und Unterschlupf gab. Dass damals auch die Ukraine zur UdSSR gehörte und Studenten aufnahm, wird gern vergessen. Einige Länder Afrikas sind es schlicht leid, sich im Spiel der Großmächte einem Block anzuschließen. "Wenn der Bulle und der Elefant kämpfen, wird das Gras niedergetrampelt", hatte Ghanas Präsident Kwame Nkrumah schon vor Jahrzehnten gesagt.

Im Kalten Krieg unterstützten sowohl die USA als auch die Sowjetunion lokale Despoten und führten ideologische Stellvertreterkriege, ob in Angola, Mosambik, Äthiopien, Somalia, Sudan oder in der Demokratischen Republik Kongo. Afrikanische Studenten kamen nach Moskau zum Studieren, russische Militärausbilder zum Gegenbesuch. Mit dem Ende der Sowjetunion war es erst einmal vorbei mit der brüderlichen Freundschaft, Botschaften schlossen, es war kein Geld mehr da.

Zu bieten hat Russland vor allem Waffen und Söldner

Seit einigen Jahren engagiert sich Moskau wieder stärker in Afrika. Es bietet sich Ländern als Partner an, die isoliert sind in der Welt, als angeblich antikoloniale Alternative zu Frankreich und anderen Europäern. Vor drei Jahren rief Putin die afrikanischen Führer zum Gipfel nach Sotschi, 43 von ihnen kamen, es sollen Verträge mit 30 Ländern über Waffenkäufe und Militärhilfe geschlossen worden sein.

"Wir werden uns nicht an einer 'Neuaufteilung' des Reichtums des Kontinents beteiligen, sondern sind bereit, mit Afrika in einen Wettbewerb um die Zusammenarbeit einzutreten. Wir haben unseren afrikanischen Freunden eine Menge zu bieten", sagte Putin damals. Zu bieten hat Russland vor allem Waffen und Söldner. Nach Berechnungen des Stockholmer Instituts für Friedensforschung gehen 18 Prozent der russischen Waffenexporte nach Afrika. Als Gegenleistung gibt es Rohstoffe.

In Mali hat Russland es geschafft, aus dem Verdruss vieler Menschen über die ehemalige Kolonialmacht Frankreich Kapital zu schlagen. Bis zu tausend Söldner der kremlnahen Wagner-Truppe sollen im Land sein und das Militärregime unterstützen. Die Franzosen kündigten deshalb die Zusammenarbeit mit Mali auf und zogen ab, bald wird die Bundeswehr wohl folgen.

Bedenken gegen Söldner, die immerhin bereits schwerste Menschenrechtsverletzungen in der Zentralafrikanischen Republik begangen haben, werden in Mali oft weggewischt. "Das ist alles Propaganda des Westens. Russland ist ein ehrlicher Partner", sagte ein führender Unterstützer der Putschisten im Februar in der Süddeutschen Zeitung. Wiederholt sich also die Geschichte? Wird Afrika nun wieder in Blöcke aufgeteilt?

Moskau sucht Partner, die ebenfalls isoliert sind

Für ein flächendeckendes Engagement fehlen Russland womöglich die Mittel, vor allem jetzt, da die Eroberung der Ukraine viel schwieriger ist als von Moskau erwartet. Dennoch wird es sich wohl weiter dort anbieten, wo die Situation günstig ist. Mehr Handeln nach spontanen Möglichkeiten als langfristige Strategie. Man kann davon ausgehen, dass Europa in den kommenden Monaten, wenn nicht Jahren, vor allem mit Osteuropa beschäftigt sein wird und nicht mehr so intensiv mit Afrika wie bisher. Russland ist nun selbst isoliert in der Welt, sucht aber Partner, denen es ähnlich geht - und die nicht zu viel Fragen stellen.

Gut möglich, dass Moskau bald auch in Angola vorstellig wird. Dort wird in diesem Jahr gewählt, Präsident João Lourenço, der noch an der Lenin-Akademie studiert hat, dürfte sich über Wahlkampfhilfe freuen und könnte sich mit Öl revanchieren. In Guinea fördern russische Firmen Bauxit und kooperieren mit dem Militärregime. In Nigeria will Russland Atomkraftwerke bauen und die Armee trainieren.

Im Sudan, wo Mohammed Hamdan Daglo der starke Mann ist, mangelt es nicht an Soldaten, wohl aber an Getreide - eine erste Lieferung aus Russland ist bereits unterwegs. Moskau wiederum wünscht sich einen Flottenstützpunkt am Roten Meer, es wäre der erste in Afrika. Als Daglo von seinem Besuch im Anzug zurückkehrte, verkündete er, die russischen Freunde seien an der sudanesischen Küste herzlich willkommen.