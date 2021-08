Von Björn Finke, Nico Fried und Alexander Mühlauer, Brüssel/London

Die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen haben zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban gemeinsam über die Lage in Afghanistan beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte nach der Videoschalte der G-7 am Dienstag, die Konferenz habe zu einer Verlängerung der Evakuierungsaktion "keine neue Daten" ergeben. Zuvor hatte insbesondere Großbritannien, das derzeit den G-7-Vorsitz innehat, die USA aufgefordert, die Rettungsmission über die Frist für den Abzug westlicher Truppen am 31. August hinaus weiterzuführen.

Merkel sagte, es sei klar, dass die Evakuierungen ohne den Schutz der Amerikaner nicht fortgesetzt werden könnten. "Wir dürfen unsere Soldaten keinem unangemessenen Risiko aussetzen", sagte sie. Es gehe nun um die Frage: "Wie können wir sicherstellen, dass möglichst auch danach Ortskräfte und Schutzbedürftige das Land verlassen können?" Deshalb werde nun "sehr intensiv darüber gesprochen", ob man auf dem Flughafen von Kabul wieder zivilen Luftverkehr ermöglichen könne.

Der britische Premierminister Boris Johnson forderte die Taliban auf, Ausreisewilligen auch nach dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan freies Geleit zu gewähren. Zu der von ihm geforderten Verlängerung des Rettungseinsatzes äußerte sich Johnson nach der Videoschalte nicht.

Derzeit werden täglich Tausende Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Der Flughafen ist der einzige Teil des Landes, der noch unter der Kontrolle der westlichen Militärallianz steht. Doch die Zeit, um Menschen in Sicherheit zu bringen, wird knapp. Ende des Monats sollen alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben. Die Taliban kündigten an, dass sie eine Verlängerung der Mission nicht akzeptieren würden.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte am Dienstag, dass man die Weigerung der Taliban "sehr sehr ernst nehmen" sollte. Sie könne nur schwer einschätzen, was passieren würde, wenn die USA die Rettungsflüge dennoch fortsetzten. Ob die Taliban in den Verhandlungen mit dem Westen nur den Preis hochtreiben wollten oder ob es "ganz hart" kommen könne, müssten die Experten jetzt genau abwägen. Die Washington Post berichtete, dass CIA-Chef William Burns den Anführer der Taliban, Abdul Ghani Baradar, am Montag zu einem Gespräch in Kabul getroffen hat.

Eine Fortsetzung der Rettungsflüge ohne Unterstützung der USA gilt als undenkbar

Das Weiße Haus teilte am Dienstag mit, dass die westliche Militärallianz seit Mitte August etwa 58 700 Menschen mit Hilfe der USA evakuiert habe. Die französische Regierung erklärte, die Luftbrücke bereits am Donnerstag zu beenden, wenn die USA sich wie angekündigt am 31. August zurückzögen. Aus Sicherheitskreisen verlautete, dass die anderen europäischen Verbündeten diesem Schritt gegen Ende dieser Woche folgen dürften.

Große Sorge bereitet der westlichen Militärallianz die Sicherheitslage in Afghanistan. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte, dass die Risiken bei dem Einsatz immer höher würden. Terrorgruppen wie der Islamische Staat seien darauf aus, den Westen aus Afghanistan hinauszujagen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, dass künftige Entwicklungshilfe an strikte Bedingungen geknüpft sein müsse, wie die Beachtung der Menschenrechte. Die Kommission habe eine Milliarde Euro, die über die kommenden Jahre fließen sollte, eingefroren; das Geld werde erst freigegeben, wenn es von den Taliban "solide Garantien und glaubhafte Taten" gebe. Alle Staaten, die an den Missionen teilgenommen hätten, müssten nun Flüchtlinge aufnehmen, weltweite Zusammenarbeit sei nötig.