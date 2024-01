Proteste gegen AfD:"Schande für Deutschland"

Nachdem ein Geheimtreffen zu rassistischen Deportationsplänen bekannt geworden ist, regt sich zunehmend lauter Protest gegen die fortschreitende Radikalisierung der AfD . Am Samstag fand in der Glückauf-Halle in Duisburg ein Neujahrsempfang der rechtspopulistischen Partei statt, an dem auch die Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel und der NRW-Landeschef Martin Vincentz teilnahmen. Dagegen gingen, nachdem zunächst nur 150 Demonstranten angemeldet waren, laut Polizeiangaben rund 2400 Menschen auf die Straße. Es wurden Plakate wie "Schande für Deutschland" hochgehalten, Kirchen, Gewerkschaften und Sozialverbände hatten zu der Kundgebung aufgerufen.

Bei einer von den Jusos angemeldeten Demonstration vor der Hamburger Parteizentrale der AfD hatten sich am Freitagabend rund 2000 Menschen versammelt, wie die Polizei mitteilte. Auch andernorts in Deutschland fanden am Wochenende Proteste gegen Rechtsextremismus statt, so auch am Ort der Zusammenkunft von AfD-Politikern und Rechtsextremen im Oktober 2022, in Potsdam, wo Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Sonntag zu einer Versammlung unter dem Motto "Potsdam wehrt sich" einlud. Unter den Teilnehmenden waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Schubert sprach von 10 000 Teilnehmern. Am Brandenburger Tor in Berlin organisierte die Klimabewegung Fridays for Future am Sonntag ebenfalls eine Anti-AfD-Demo. Weitere Kundgebungen sollen folgen, am Montagabend etwa erneut im Ruhrgebiet von einer Initiative namens "Essen stellt sich quer".

Die Debatte über den Umgang mit der äußersten Rechten geht unterdessen weiter. Während sich Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und CDU-Chef Friedrich Merz skeptisch zeigten, ob ein Verbotsantrag das richtige Mittel wäre, sprach sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erneut dafür aus. Eine wehrhafte Demokratie solle "die Instrumente, die ihr zu ihrem eigenen Schutz zur Verfügung stehen, auch nutzen", sagte Günther.