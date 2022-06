Mario Lehmann verunglimpfte in Landtagsdebatten Einwanderer als "Ficki-Ficki-Fachkräfte" - nun ist der Beamte wieder im Polizeidienst in Magdeburg. Sein Einsatzort: die Kleiderkammer.

Von Iris Mayer, Leipzig, und Ronen Steinke, Berlin

In Sachsen-Anhalt ist einer der radikalsten Politiker der AfD in seinen früheren Beruf als Polizeibeamter zurückgekehrt. Mario Lehmann, der im Magdeburger Landtag 2017 wörtlich warnte: "Es wäre Verrat an unserem deutschen Volk, das Wahl- und Staatsbürgerrecht an jeden hereingeholten Antänzer und jede Ficki-Ficki-Fachkraft hier zu verschenken", arbeitet nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung wieder in der Polizeiinspektion Zentrale Dienste in Magdeburg.