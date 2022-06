Mario Lehmann verunglimpfte in Landtagsdebatten Einwanderer als "Ficki-Ficki-Fachkräfte" - nun ist der Beamte wieder im Polizeidienst in Magdeburg. Sein Einsatzort: die Kleiderkammer.

Von Iris Mayer, Leipzig, und Ronen Steinke, Berlin

In Sachsen-Anhalt ist einer der radikalsten Politiker der AfD in seinen früheren Beruf als Polizeibeamter zurückgekehrt. Mario Lehmann, der im Magdeburger Landtag 2017 wörtlich warnte: "Es wäre Verrat an unserem deutschen Volk, das Wahl- und Staatsbürgerrecht an jeden hereingeholten Antänzer und jede Ficki-Ficki-Fachkraft hier zu verschenken", arbeitet nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung wieder in der Polizeiinspektion Zentrale Dienste in Magdeburg.

Dorthin ist der frühere Kriminalhauptkommissar Anfang des Jahres nach seinem Ausscheiden aus dem Magdeburger Parlament auf eigenen Antrag hin zurückgekehrt. Das zuständige Innenministerium des Landes bestätigte auf Nachfrage, dass es dies nicht verhindert hat. Ein Beamter, der in den Landtag einziehe, sei "auf seinen Antrag, der binnen drei Monaten seit der Beendigung der Mitgliedschaft zu stellen ist, spätestens drei Monate nach Antragstellung wieder in das frühere Dienstverhältnis zurückzuführen".

Von 2016 bis Juni 2021 saß Mario Lehmann für die AfD im Landesparlament. In einer Debatte dort im Jahr 2018 warf er den regierenden Parteien mit Blick auf die Kriminalität von Flüchtlingen vor, "politisch und symbolisch Blut an den Händen" zu haben, mehrere Abgeordnete verließen damals aus Protest den Saal. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Sebastian Striegel, kritisierte, solche Äußerungen hätten in einem anderen Kontext außerhalb des Landtags "den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen" können.

Im Jahr 2019 erregte Lehmann Aufsehen, als er auf seiner Facebook-Seite den Angriff alliierter Kampfflugzeuge auf die Stadt Dresden im Zweiten Weltkrieg mit den Verbrechen der Nazis an den Juden verglich. Die Bombennacht des 13. Februar 1945 "war auch ein Holocaust, der sich über eine ganze, wehrlose Stadt ergossen hat", schrieb Lehmann damals. Mit ähnlichen Vergleichen provozieren Rechtsextreme in der Stadt seit Langem zum jährlichen Gedenktag.

Innenministerium verzichtet zunächst auf Disziplinarverfahren

Der AfD-Politiker, der heute 52 Jahre alt ist, werde nun als Beamter im Bekleidungs-Service-Center der Polizei eingesetzt, bestätigt das Innenministerium. Ein 2018 eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Körperverletzung und Nötigung gegenüber einem AfD-Fraktionskollegen ist von der Staatsanwaltschaft inzwischen eingestellt worden.

Das Innenministerium hatte davon abgesehen, gleichzeitig ein Disziplinarverfahren gegen Lehmann einzuleiten, da die Beamtenpflichten Lehmanns, etwa die "Wohlverhaltenspflicht", ruhen würden, solange er Abgeordneter sei. Mit Blick auf die Rückkehr Lehmanns in den Dienst heißt es dort nun: "Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ruhen die in dem Dienstverhältnis eines Beamten begründeten Rechte und Pflichten für längstens weitere sechs Monate."

Im benachbarten Sachsen war unlängst ein weiterer prominenter AfD-Politiker, der Bundestagsabgeordnete Jens Maier, nach dem Verlust seines Mandats in den öffentlichen Dienst zurückgekehrt. Der frühere Richter Maier konnte im März seine Tätigkeit am Gericht wiederaufnehmen. Wenige Tage später erwirkte das Landesjustizministerium jedoch eine Suspendierung. Das Richterdienstgericht entfernte Maier auf Antrag des Ministeriums aus dem Dienst, weil wegen dessen teils rassistischer öffentlicher Äußerungen sonst das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz gefährdet sei.