Von Florian Kappelsberger, München

Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, deutet in die Kamera und sagt: "Es geht nicht um dich!" Sein Zielpublikum: Menschen mit Migrationshintergrund. Die Enthüllungen zum Treffen zwischen Rechtsextremen und AfD-Funktionären in Potsdam, wo über die Vertreibung von Millionen Migranten und Deutschen aus Einwandererfamilien gesprochen wurde? Alles Lügen, so Krah. Integrierte Staatsbürger seien vom Projekt der "Remigration" nicht betroffen. "Du wirst nicht abgeschoben", er zeigt erneut in die Kamera, "denn du sollst mich wählen."