Die Fotos, die am späten Nachmittag aus Hamburg über die Nachrichtenagenturen verschickt werden, zeigen einen komplett von Menschen eingenommenen Jungfernstieg. "Hamburg steht auf" ist das Motto der Großdemonstration. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen ein Zeichen setzen gegen die AfD und gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft. Schon um 15.30 Uhr, als die Veranstaltung beginnt, strömen 30 000, 35 000 Menschen an die Binnenalster, später sind es 50 000, sogar von insgesamt 130 000 Menschen ist in einem der Berichte zu lesen.

Am Ende sind es jedenfalls so viele, dass die Polizei die Demonstration aus Sicherheitsgründen abbrechen muss. Die Ordnungskräfte hätten schlicht Angst, dass Menschen in die Alster fallen könnten, schreibt das Hamburger Abendblatt. Abgesagt wegen des großen Erfolgs heißt es also in Hamburg.

Ursprünglich sollte die Demonstration dort auf dem Rathausmarkt stattfinden. Doch das hat die AfD verhindert, in dem sie kurzfristig eine Fraktionssitzung anmeldete. Dann greift eine Bannkreis-Regelung und im Umkreis von 350 Metern rund um das Rathaus darf nicht demonstriert werden. Als am späten Nachmittag die Demo am Jungfernstieg beendet wurde, zogen zahlreiche Teilnehmer zum ursprünglichen Kundgebungsort vor dem Rathaus. Sie skandierten Parolen wie "Ganz Hamburg hasst die AfD".

Große Demos gegen rechts hat es in den vergangenen Tagen in vielen deutschen Städten gegeben, fast überall war der Zustrom größer als erwartet. Es scheint, als ob die demokratische Mitte des Landes jetzt ihre Stimme erheben will. Am Wochenende sind weitere Demonstrationen gegen rechts geplant. Eine der mutmaßlich größten Kundgebungen ist am Sonntag in München angekündigt, dort rechnen die Veranstalter mit 30 000 Menschen.

In Karlsruhe soll ein Demonstrationszug am Samstag am Bundesverfassungsgericht vorbeiführen. Weitere große Protestzüge soll es am Freitag in Kiel und Bielefeld, am Samstag in Braunschweig, Dortmund, Erfurt, Frankfurt am Main, Hannover, Nürnberg, Stuttgart und Heidelberg geben. Am Sonntag gehen Menschen in Berlin, Dresden, Köln, Bonn, Chemnitz und Flensburg auf die Straße. Selbst in Westerland auf Sylt ist für Samstag eine Demo angemeldet.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstützt die Demonstrationen ausdrücklich, wie er in der neuen Ausgabe seiner Videoreihe "Kanzler kompakt" sagt. "Das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an - jede und jeden von uns", so Scholz. "Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte: Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören." Bei der Demo in Hamburg sprach auch der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher. "Die Botschaft an die AfD und ihre rechten Netzwerke ist, dass wir die Mehrheit sind", sagte der SPD-Politiker. Man sei entschlossen, den Rechtsstaat zu verteidigen.

Anlass der Demonstrationen ist ein Treffen in einer Potsdamer Villa, über das das Medienhaus Correctiv berichtet hat. An dem Treffen hatten mehrere AfD-Politiker teilgenommen sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, und andere hatten dort über "Remigration" gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie, dass eine große Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Diese Pläne vergleicht Scholz mit der Rassenideologie der Nationalsozialisten. "Nichts anderes kommt in den abstoßenden Umsiedlungsplänen der Extremisten zum Ausdruck", sagt er. Es sei "fürchterlich", dass sich manche Migranten nun sogar fragten, ob sie noch eine Zukunft in Deutschland hätten. "Sie gehören zu uns! Unser Land braucht Sie!", sagt Scholz in ihre Richtung.

Klingbeil: "2024 müssen alle ran und alles geben"

SPD-Chef Lars Klingbeil rief seine Partei eindringlich zum Kampf gegen rechts und für bessere Umfragewerte der Sozialdemokraten auf. "Das wird ein Jahr des Kampfes. Wir werden kämpfen für die arbeitende Mitte. Wir werden kämpfen gegen den Versuch von Rechtsextremen und der AfD, dieses Land kaputtzumachen", sagte Klingbeil der Augsburger Allgemeinen. "2024 müssen alle ran und alles geben."

Er nannte drei Punkte als relevant im Kampf gegen die AfD: Die Regierung müsse besser werden, weniger streiten, mehr erklären und politische Entscheidungen treffen für die arbeitende Mitte im Land. Zweitens müssten die Politiker mehr im Land unterwegs sein und den direkten Kontakt zu den Menschen suchen. Schließlich müsse die AfD inhaltlich gestellt werden. "Wir werden herausarbeiten, wie sich dieses Land verändern würde, wenn die AfD das Ruder übernehmen könnte", betonte der SPD-Chef. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag hatte Klingbeil am Donnerstag ähnlich eindringlich vor der AfD gewarnt. Sie sei ein "Wolf im Schafspelz" sagte Klingbeil an die Adresse der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel.