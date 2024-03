Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag schrumpft erneut: War sie im Herbst 2021 mit 82 Mitgliedern in die Legislaturperiode gestartet, so zählt sie bald nur noch 77 Mandatsträger. Grund ist der Austritt des Abgeordneten Thomas Seitz aus Südbaden aus Partei und Bundestagsfraktion. Er trete mit Wirkung zum 31. März aus, teilt Seitz auf seiner Internetseite und seinen Social-Media-Kanälen mit. Er hadere damit, wozu sich die Partei entwickelt habe, so Seitz, der von einem "System Günstlingswirtschaft" spricht.

Ausschlaggebend für den Austritt sei demnach der Sonderparteitag der AfD in Baden-Württemberg Ende Februar. Bereits während der Versammlung habe er das dringende Bedürfnis gehabt, sofort aus der Partei auszutreten, habe dies aber über Wochen zurückgestellt und noch immer sei er innerlich zerrissen. "Aber das vorherrschende Gefühl ist immer noch das des puren Ekels vor meiner eigenen Partei", so Seitz. Es gehe ihm ausdrücklich nicht um einen Rechtsruck in der AfD. Er kündigt an, sein Mandat als fraktionsloser Abgeordneter weiter wahrzunehmen.

Der Parteitag der AfD Baden-Württemberg am 24. und 25. Februar in Rottweil war von Chaos und Tumult geprägt. Im Landesverband tobt ein Machtkampf zweier Lager. Die Vorstandsmitglieder stritten auf offener Bühne darüber, ob die Veranstaltung abgehalten werden kann. Es standen im Saal zu wenig Plätze zur Verfügung. In der Stadthalle gab es tumultartige Szenen, Buhrufe und sogar eine Art Hammelsprung: Alle Anwesenden mussten zunächst noch mal aus der Halle raus, um die, die nicht stimmberechtigt sind, auszusortieren.

So als wäre nichts gewesen, sei Seitz zufolge dann ein zweiter Parteitag aufgetan worden, um zu wählen und die Satzung zu ändern. Das Führungsduo - der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier und der Landtagsabgeordnete Emil Sänze, beide Vertreter des Lagers um AfD-Chefin Alice Weidel - hatten sich bei der Wahl im Amt behaupten können. Seitz sprichtin seiner Erklärung von einem "Putsch der Vorsitzenden". Auch andere Teilnehmer des Landesparteitags übten nach der Versammlung Kritik. Einige Mitglieder forderten eine Wiederholung und Neuwahlen des Landesvorstands.

Seitz will Mitarbeitern Bewaffnung ermöglichen

Seitz ist in der Vergangenheit mehrfach öffentlich aufgefallen: Nach rassistischen Äußerungen entschied ein Gericht 2021, dass er nicht mehr als Staatsanwalt arbeiten darf. Er war 2018 aus dem Beamtenverhältnis entfernt worden.

Erst Mitte März hatte der 56-jährige Seitz Aufregung ausgelöst, als er aus seiner Sicht unzureichende Bewaffnungsmöglichkeiten für Mitarbeiter auf dem täglichen Weg zum Parlament kritisierte. Die "Verteidigungsbewaffnung auf dem Arbeitsweg" sei in einem "failed state" wie der Bundeshauptstadt Berlin "jedem anzuraten", "der sich anders als Abgeordnete ungeschützt im öffentlichen Raum oder dem ÖPNV bewegt", sagte Seitz der Süddeutschen Zeitung. "Wer als Inhaber eines sogenannten Kleinen Waffenscheins legal auf dem Arbeitsweg Waffen zur Selbstverteidigung mit sich führen darf, muss auch eine legale Möglichkeit haben, diese an seinen Arbeitsplatz mitzubringen, um diese während der Arbeitszeit sicher zu verwahren", so Seitz.