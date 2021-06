Nahostkonflikt:Kairos Comeback

Ägypten hat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vermittelt und wird beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle spielen. Präsident Sisi will sein Land wieder als führende Regionalmacht etablieren. Kritik an Menschenrechtsverletzungen muss er jetzt weniger fürchten.

Von Paul-Anton Krüger, München

Geheimdienstchefs meiden gemeinhin das gleißende Licht der Fernsehkameras. Doch von Ägyptens Top-Spion Abbas Kamel gibt es dieser Tage reihenweise Bilder: der General, Gesandte und einst Büroleiter von Präsident Abdel Fattah al-Sisi beim Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah, im Hintergrund ein Foto vom Haram al-Scharif in Jerusalem, wie der Tempelberg auf Arabisch heißt. Beim Händeschütteln mit Israels Premier Benjamin Netanjahu und dessen Verteidigungsminister Benny Gantz. Und am Montag dann in Gaza bei Beratungen mit Yahya al-Sinwar, Statthalter der islamistischen Hamas im Gazastreifen.