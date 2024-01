Die Bundesregierung will Frauen künftig besser vor radikalen Abtreibungsgegnern schützen. In ihrer Kabinettssitzung beschloss die Ampelkoalition, die sogenannte Gehsteigbelästigung zu verbieten. So werden Protestaktionen von Abtreibungsgegnern in der Nähe von Beratungsstellen, Krankenhäusern und Arztpraxen bezeichnet, die zu Schwangerschaftsabbrüchen beraten oder sie selbst vornehmen.