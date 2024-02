Will bei der europäischen Einigung auf CO₂-Standards einen Stopp reinhauen: Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Von Jan Diesteldorf und Vivien Timmler, Brüssel/Berlin

Ist das ein Déjà-vu? Die Frage muss erlaubt sein. Innerhalb weniger Wochen schickt sich die FDP zum dritten Mal an, eigentlich ausgehandelten Positionen auf EU-Ebene nicht zuzustimmen. Mitte Januar tat sie es beim EU-Lieferkettengesetz, Ende Januar beim EU-Gesetz über künstliche Intelligenz (das sie dann doch unterstützte) - und nun sind die neuen EU-Abgasregeln für Lkws und Busse dran. Obwohl in der Europäischen Union bereits ein Kompromiss dazu gefunden war, stellt sich die FDP in der Bundesregierung gegen die Annahme der neuen CO₂-Grenzwerte. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung von mehreren mit den Vorgängen vertrauten Personen. Zuerst hatte die FAZ darüber berichtet.