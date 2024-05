Tag der Arbeit:Scholz lehnt höheres Renteneintrittsalter ab

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) hat Forderungen nach einem höheren Renteneintrittsalter eine Absage erteilt. In einer Videobotschaft anlässlich des Feiertags am 1. Mai , des Tags der Arbeit, sagte Scholz: "Für mich ist es eine Frage des Anstands, denen, die schon lange gearbeitet haben, nicht den verdienten Ruhestand streitig zu machen." Und auch jüngere Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stünden, "haben das Recht zu wissen, wie lange sie arbeiten müssen". In Deutschland seien im vergangenen Jahr so viele Arbeitsstunden geleistet worden wie noch nie zuvor. Dass "manche" dennoch vom "Freizeitpark Deutschland" sprächen, ärgere ihn, sagte der Bundeskanzler.

Einen Adressaten für seine Kritik nannte Scholz nicht - allerdings hatte sich die FDP rund um ihren Bundesparteitag am vergangenen Wochenende unter anderem für Verschärfungen im Sozialsystem ausgesprochen und dabei auch das Ende der Rente mit 63 für langjährig Versicherte gefordert. Dies führte zu einiger Unruhe in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP.

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) positionierte sich gegen Kürzungen im Sozialsystem. Der 1. Mai sei ein Tag der Solidarität, sagte Heil dem Tagesspiegel. "Ich lasse es nicht zu, dass Arbeitnehmerrechte rasiert und der Sozialstaat geschleift werden", sagte Heil.

In Berlin versammelten sich 7500 Menschen zu einer Demo für bessere Arbeitsbedingungen

Zum Tag der Arbeit kamen am Mittwoch in ganz Deutschland Menschen zusammen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. In Berlin folgten nach Polizeiangaben etwa 7500 Menschen einem Versammlungsaufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der unter dem Motto "Mehr Lohn, Freizeit, Sicherheit" stand. Auch in zahlreichen anderen Städten, darunter Hamburg, Chemnitz und Dresden, kam es zu Protestversammlungen. Zur Hauptkundgebung des DGB in Hannover kamen laut Polizei 2500 Menschen. Die Gewerkschaft selbst sprach von 10 000 Teilnehmern.

Schon vor Beginn der Versammlungen hatte der Gewerkschaftsbund an die Folgen der hohen Inflationsrate in den vergangenen zwei Jahren erinnert. "Die Menschen spüren noch immer die tiefen Löcher, die die Inflation in ihre Geldbörsen gebrannt hat", sagte die Berliner Landesvorsitzende des DGB, Katja Karger. Es sei deshalb wichtig, in mehr Unternehmen Tarifverträge durchzusetzen.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisierte die Debatte um den Sozialstaat. Es brauche gute Bezahlung und faire Teilhabe am Wohlstand, sichere Arbeitsplätze und "eine Arbeit, die Luft lässt für Familien und ein gutes Leben". In Deutschland würden jährlich bis zu zwei Milliarden Überstunden geleistet, sagte Fahimi, die früher SPD-Generalsekretärin war, bei der Demonstration in Hannover. Weit mehr als die Hälfte davon bleibe unbezahlt. Angesichts dessen sei es "respektlos", wenn einige darüber fabulierten, man müsse den Menschen "Lust auf Arbeit" machen. "Dann wird so getan, als wären die Beschäftigten in Deutschland faul und wenig leistungsbereit. Und das geht an jeder Realität vorbei", sagte Fahimi.

Neben den traditionellen Kundgebungen der Gewerkschaften wurden am 1. Mai die alljährlichen Proteste von Gruppen aus der linken und linksextremen Szene erwartet. In Berlin soll die "revolutionäre 1.-Mai-Demonstration" um 18 Uhr im Stadtteil Neukölln beginnen. Die Polizei hatte angekündigt, den Protestzug mit 5500 Beamten begleiten zu wollen. Auch in Hamburg sollten die Proteste, die dort für 16 Uhr angekündigt waren, von einem Großaufgebot der Polizei überwacht werden. In beiden Städten kam es in früheren Jahren zu teils erheblichen Ausschreitungen.