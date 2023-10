Dieser Wolf lebt in einem Wildpark in Bayern. In freier Natur wurden in Deutschland zuletzt 1339 der Raubtiere nachgewiesen.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Es war eine wilde Nacht, vorige Woche im Landkreis Bautzen: Die Wölfe waren da. Zwei Schafherden brachen in Panik aus, in der einen starben am Ende elf Tiere, in der anderen fünf. In insgesamt vier Gemeinden des Landkreises schlugen die Wölfe in dieser Nacht zu, in einem Fall kehrten sie tags drauf noch einmal wieder. Und geht es nach Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), dann soll es ihnen künftig leichter an den Kragen gehen.