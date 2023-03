Von Nadine Regel, Altlandsberg

Es war die Häme der anderen, die ihn wütend gemacht hat. Das erste Mal an diesem kalten Wintertag hält Knut Kucznik kurz inne, bevor er antwortet. Er stellt den Motor seines weißen Lieferwagens ab, schaut durch das Tor zur Einfahrt in seine Schäferei im brandenburgischen Altlandsberg. Sieben Stunden Arbeit liegen da schon hinter ihm, es ist 13 Uhr.

Zögerlich erzählt Kucznik, wie andere Schäfer damals über ihn gelacht hätten, Kollegen, die sich bereits mit der Rückkehr des Wolfes arrangiert hatten. Es funktioniere doch bei ihnen mit den Herdenschutzhunden, so sprachen sie zu ihm. Er fragte sich: "Warum fühlen die sich jetzt sicher und ich fühle mich unsicher?" Ein Opfer wollte er in seinem ganzen Leben nie sein. Irgendwann hörte seine Wut auf und dann kam die Einsicht.

Der Berufsstand der Schäfer ist zerrissen, und Knut Kucznik, 56, kennt die Bruchlinien genau - weil sie mitten durch seine eigene Biografie verlaufen. Der Schäfermeister hat die Seiten gewechselt, von einem, der den Wolf mit Gewalt aus dem Land verjagen wollte, zu einem, der sich auf ein Nebeneinander mit dem Räuber eingestellt hat. Was nicht bedeutet, dass er noch viel Verständnis für die Gegenseite hat. Im Gegenteil: Er polarisiert. Ein guter Hirte beschützt seine Herde, sagt er. Dafür müsse er kein "Prince Charming" sein.

Mindestens 1175 Wölfe leben jetzt wieder in Deutschland

"Die Lobby hinter dem Wolf ist mir zu groß, du kannst nicht davon ausgehen, dass der wieder ausgerottet wird. Wenn du bissel Hirn hast, musst du deine Schafe schützen und es dir bezahlen lassen - von denen, die den Wolf wollen", so spricht Kucznik heute, zehn Jahre nach dem Sinneswandel. Brandenburgischer Dialekt, khakifarbene Hose, brauner Wollpullover. Unter seinem Filzhut lugt ein kurzer, geflochtener Zopf hervor.

Fast 150 Jahre lang waren Wölfe in Deutschland ausgerottet, doch seit den Nullerjahren erobern sie sich ihren Lebensraum zurück. Zuletzt wurden bundesweit 1175 Tiere nachgewiesen. Aus Sicht von Naturschützern ein Erfolg, doch mit dem Wolf ist auch die Angst vor ihm zurückgekehrt.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik, Quelle: DDBW via NABU)

Vor allem in den nordöstlichen Bundesländern ist das Raubtier ein Politikum, gerade erst forderte die FDP in Sachsen-Anhalt einmal mehr seine Aufnahme ins Jagdrecht, und in Sachsen verteilte die AfD im letzten Landtagswahlkampf ein Flugblatt mit einer Fotomontage, auf der ein Wolf mit offenem Maul durch ein Dorf streift. Neben ihm auf der Straße liegt ein Teddybär. Ein Spiel mit der alten Rotkäppchen-Angst, obwohl es in Deutschland keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben hat. Wer am meisten unter der Rückkehr des Wolfes leidet: Schäfer wie Knut Kucznik.

Früher wäre ihm jedes Mittel recht gewesen, um den Wolf zu vertreiben, Abschuss, Gift, Hauptsache wieder Ruhe in der Schäfergemeinde. Heute trägt Kucznik den Beinamen "Nabu-Schäfer", also einer, der sich mit dem Naturschutzbund zusammengetan hat.

Er stellte den Schutz seiner Schafe in den Vordergrund und nicht mehr die Eliminierung des Feindes. Zunächst kauften er und seine Mitstreiter Herdenschutzhunde aus der Schweiz, bevor sie eine eigene Zucht begründeten. Sie einigten sich auf Französische Pyrenäenberghunde und Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde, beide Rassen sind groß und kräftig, durchsetzungsstark, mit weißem flauschigem Fell. Vom Land Brandenburg erhielten sie da noch keine Unterstützung, erst mussten sie beweisen, dass ihr Plan aufgeht.

Die Hunde vertreiben nicht nur Wölfe, sondern auch andere Hunde

Auf Kuczniks Weide rennen jetzt zwei seiner Hunde bellend den Zaun entlang. Ein Wolf ist nicht in Sicht, aber zwei herumstreunende Hunde, sie haben sich bereits auf die andere Straßenseite getrollt. "Früher hätte ich total Angst gehabt, dass diese Köter meine Schafe reißen", sagt Kucznik, doch jetzt habe er ja sein "Begrüßungskommando".

Herdentreue, das sei eine der wichtigsten Eigenschaften seiner Hunde. Sie werden schon als Welpen in die Herde integriert und lernen: Das ist meine Familie, die ich um jeden Preis beschützen werde. Für hundert Schafe benötigt man zwei Hunde, je hundert Schafe zusätzlich gehört ein Hund mehr in die Gruppe. Ein Hund kostet pro Jahr allein etwa 2000 Euro Unterhalt.

Detailansicht öffnen Eine Art tierische Patchwork-Familie: Die Hunde werden schon als Welpen in die Herde integriert, sodass sie sich vollkommen zugehörig fühlen. Die blaue Farbe auf den Rücken der Lämmer dient deren Kennzeichnung. (Foto: Nadine Regel)

Brandenburg, Kuczniks Heimat, ist das Bundesland mit der höchsten Wolfsdichte. 47 Rudel mit insgesamt 160 Welpen sowie 14 Paare leben hier, die Tiere sind in der EU streng geschützt. In den ersten drei Quartalen 2022 wurden den Raubtieren 234 Angriffe zugeschrieben, die Bilanz: 919 Nutztiere wurden getötet oder verletzt oder gelten seither als verschollen. Vor allem Schafe und Ziegen fallen ihnen zum Opfer, aber auch Kälber, kleine Pferde, Alpakas und Wild im Gehege.

Brandenburg ist gleichzeitig das Bundesland, in dem die Schäfer die größte Unterstützung erhalten, und daran hat auch Kucznik seinen Anteil, der mehrmals Demonstrationen vor dem Landwirtschaftsministerium in Potsdam angezettelt hat. Das Land finanziert mittlerweile den Herdenschutz, also Hunde und wolfssichere Zäune, seiner Berufs- und Hobbyschäfer. Insgesamt 4,9 Millionen Euro hat Brandenburg von 2008 bis 2021 für vorbeugende Maßnahmen ausgegeben. Hinzu kommen Entschädigungszahlungen für getötete oder verschollene Schafe. Laut dem Landesamt für Umwelt galten trotzdem bei mehr als 70 Prozent der Wolfsangriffe im vergangenen Jahr die Weidetiere als nicht ausreichend geschützt.

Im Herbst 2020 war Kucznik so richtig genervt von seinen Schäferkollegen, von ihrem Umgang mit dem Wolf, dem fehlenden Schutz ihrer Herden. Immer wieder schickten sie Videos herum, in denen Tiere zu sehen waren, die von Wölfen verletzt oder getötet worden waren. Das machte ihn wütend, so wütend, dass er ein Gegenvideo drehte. Er filmte seine Schafe auf der Weide und sagte in die Kamera: Seht her, hier hängen keine Eingeweide aus den Bäuchen! Schutz ist möglich! Kümmert euch um eure Tiere!

Kucznik besitzt 520 Mutterschafe, die Zahl der Wolfsangriffe auf seine Tiere: null. Dennoch sagt er heute, dass das Video keine gute Idee gewesen sei. Bei anderer Gelegenheit räumte er ein, er sei darin "zu oberlehrerhaft" aufgetreten. Seine Kollegen im Bundesverband der Berufsschäfer mit seinen 150 Mitgliedern fühlten sich vorgeführt, gedemütigt. Sie warfen ihn, immerhin den Vorsitzenden des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg, einfach raus.

Schutz mit Zäunen und Hunden funktioniert nicht überall

Klaus Seebürger, zweiter Sprecher im Bundesverband, sagt am Telefon, dass man Kucznik für seine Art entweder schätze - oder ihn genau deswegen nicht leiden könne. "Ich schätze ihn", auch weil er in Brandenburg viel für die Schäfer erreicht habe. Polarisierung tue aber der Sache nicht gut, es bräuchte genau das Gegenteil: eine einheitliche Stimme. "Wir müssen Ideen und Kräfte bündeln, damit wir Gewicht haben."

Das ist alles andere als einfach. Die Herausforderungen seien sehr verschieden, je nachdem, in welcher Landschaft eine Herde grast. Zäune könnten nicht überall aufgestellt werden, nicht in Überschwemmungsgebieten, nicht an der Nordseeseite am Deich, nicht an steilen Hängen in den Alpen, sagt Seebürger. Ohne Zäune funktioniert aber auch der Schutz mit Hunden schlecht, denn ohne Zäune laufen die Hunde frei herum - und verteidigen ihre Herde auch gegen Spaziergänger und Mountainbiker. Gegen jeden vermeintlichen Feind eben. Und selbst wenn eine Weide eingezäunt ist, "gibt es immer Schwachstellen", sagt Seebürger. Auch bei ihm hätten die Wölfe "fast alle Koppeln geknackt", obwohl er versuche, sich an sämtliche Vorgaben zu halten.

Nach der Vorstellung des Verbandssprechers müsste es einfacher möglich sein, einzelne Tiere zu töten, die Schaden anrichten. Bislang sind die Regeln streng: In Brandenburg kann ein Wolf nur dann zum Abschuss freigegeben werden, wenn er innerhalb von vier Wochen zweimal nachweisbar eine geschützte Herde angegriffen hat. Den DNA-Beweis muss der Schäfer liefern. Danach verzögern oft noch Klagen von Umweltschützern den Abschuss, und selbst wenn die Genehmigung letztlich vorliegt, muss der richtige Problemwolf erst mal gefunden und erlegt werden.

Detailansicht öffnen Wann ist ein Wolf ein Problemwolf? Die Brandenburger Wolfsverordnung setzt strenge Kriterien an, um das zu definieren. (Foto: Arterra/Philippe/Imago/alimdi)

Das Thema Wolf habe mittlerweile viel zu viel Gewicht, sagt Knut Kucznik. Es dominiere jede Sitzung, jede Unterhaltung mit anderen Schäfern, den kompletten Alltag. Es gehe nicht mehr um die Schafe, um die Zucht, um Futter, um die Lämmer, die Heuernte, sondern nur noch um den Wolf. Das ärgere ihn.

Viele Menschen wüssten gar nicht, wie wichtig die Arbeit der Schäfer sei. Die Schafe pflegen die Grasnarbe, die das Trinkwasser filtert, und zwar ohne wie Mähmaschinen alles niederzumetzeln. Sie halten die Brutstätten von Bodenbrütern frei, betreiben Hochwasserschutz an den Deichen, Lawinenschutz in den Bergen Flächenbrandschutz rund um die Städte. Der Wolf sei bei Weitem nicht das größte Problem der Schafhaltung, sagt Kucznik, sondern die fehlende Wirtschaftlichkeit. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Schäfer bundesweit von mehr als 30 000 auf knapp 10 000 geschrumpft.

Drei Stunden vor dem Gespräch in seiner Schäferei, es ist zehn Uhr. Kucznik ist zu einer seiner Herden nach Berlin rübergefahren, in der Parkanlage "Gärten der Welt" in Marzahn-Hellersdorf stehen Mutterschafe mit neu geborenen Lämmern, die heute auf eine andere Weide gebracht werden sollen. Karl, ein altdeutscher Schäferhund, umkreist die Herde und bellt.

Detailansicht öffnen Knut Kucznik (links) und sein Mitarbeiter bei ihrer Herde in Marzahn-Hellersdorf. In der Stadt sind eher militante Tierschützer das Problem. (Foto: Nadine Regel)

Wölfe sind hier in der Stadt nicht das Problem. Sondern militante Tierschützer. Mit Zangen bewaffnet schneiden sie nachts Zäune durch, um die Tiere zu "befreien". Das Land Berlin versuchte es erst selbst mit Schafen, aber ohne Herdenschutzhunde gaben sie bald auf. Dann engagierten sie Kucznik.

Mit seinem Team treibt er nun die Mutterschafe hinüber auf die neue Weide, im Hintergrund stehen Neubaublöcke, besprüht mit Graffiti. Die Lämmer fährt er im Hänger hinterher, sie sind noch zu klein, um die kurze Strecke zu Fuß zurückzulegen. Ein älteres Ehepaar spaziert vorbei, die Frau ist in Sorge, ob es nicht zu kalt sei für die Kleinen. Wann sie gebären, das entscheiden die Mutterschafe selbst, sagt Kucznik: "Soll ich mit denen in den Stall gehen, wo sie im Mist stehen und trockenes Gras fressen müssen?"

Draußen gehe es ihnen gut, dafür sorge er persönlich, allen Widrigkeiten zum Trotz.