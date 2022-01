Von Veronika Wulf

Zurzeit muss Tessa Ganserer häufig einen Namen lesen, den sie schon vor Jahren abgelegt hat. Einen alten, männlichen Vornamen, der schlechte Erinnerungen weckt und nicht ihre Identität beschreibt. Einen Namen, der immer wieder Privates in den Fokus rückt, obwohl Ganserer Politikerin ist. Er steht zurzeit auf Twitter und auf Zeitungsseiten, ja selbst in Artikeln, in denen vorher noch erklärt wird, dass er ein Deadname ist, ein "toter Name", der nicht mehr genannt werden sollte.