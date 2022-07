Motorsägen-Attacke am Starnberger See

Von Christian Deussing, Anna Fischhaber und Philipp Selldorf

Mit dem Seeblick ist es ja so eine Sache. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Besonders blöd ist, wenn man ihn hatte - und dann ist er plötzlich weg. So geschehen offenbar in der Gemeinde Berg am Ostufer des Starnberger Sees, wo bekanntlich viele Menschen mit viel Geld leben. Dort hat ein Mann jetzt für den unverbauten Blick die Motorsäge ausgepackt. Das wäre an sich schon kurios, doch nun will die Bild-Zeitung herausgefunden haben, dass es sich bei dem Mann um den ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann, 52, handelt.