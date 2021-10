Der jüdische Kunsthändler Max Stern hatte in Düsseldorf eine florierende Galerie - dann kamen die Nazis an die Macht. Das Bild zeigt den in Mönchengladbach geborenen Stern im Jahr 1926.

Von Moritz Geier

Im Juni dieses Jahres erreicht Willi Korte eine Nachricht, die für ihn wie eine Schatzkarte wirken muss. Bei einem Auktionshaus in London, liest er in der E-Mail, stehe ein Werk des flämischen Malers Lucas van Valckenborch zum Verkauf, 1594, Marktszene in Frankfurt am Main. Bis zu 500 000 britische Pfund soll das Bild einbringen. Korte weiß sofort, was zu tun ist. Es muss jetzt schnell gehen.